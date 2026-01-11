Kendall Jenner: "Nunca me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara"

La modelo Kendall Jenner ha causado revuelo en las redes sociales luego de asegurar que, a diferencia de las demás integrantes del clan Kardashian-Jenner, ella nunca se ha realizado una cirugía plástica en su rostro.
Las confesiones de Jenner fueron en el podcast "In Your Dream with Owen Thiele", en el que además habló del amor, la imagen personal y los comentarios sobre ella.
“Cuando una persona en internet quiere creer algo, no hay forma de convencerla de lo contrario. No voy a sentarme aquí a convencer a nadie de que no lo he hecho; hay todo un mundo en internet que piensa que me he hecho una reconstrucción facial completa”, mencionó Jenner.
Sobre los rumores en su rostro, Kendall aseguró que no se trata de una rinoplastia y que el cambio se puede deber a un tratamiento contra el acné al que se sometió.
En varias ocasiones, Kendall ha revelado que ha tenido acné severo y que se ha sometido a tratamientos para eliminarlo.
“Nunca me he hecho ninguna cirugía plástica en la cara. Nunca me he hecho nada”, afirmó la ex de Bad Bunny.
Jenner además dijo comprender la incredulidad por las comparaciones de sus fotos antiguas y actuales, pero mencionó: “Lo juro por Dios, por todo lo que amo, nunca me he hecho una cirugía de nariz”.
La modelo atribuyó el cambio de su nariz a su crecimiento y el tratamiento contra el acne. Explicó que usó Accutane por última vez en 2021, por lo que mencionó que su nariz quizá está menos gruesa por el uso de ese fármaco.
Según especialistas citados por la revista People, el medicamento no reduce la estructura ósea de la nariz, pero si puede hacer que la zona se vea menos inflamada y congestionada.
Sin embargo, Jenner reveló que sí se ha sometido a tratamientos estéticos no quirúrgicos, pero aseguró que no le gustó y que disfruta del movimiento que tiene su cara.
He hecho dos rondas de baby Botox en la frente. Eso es todo. Fue lo único que me puse. No me gustó, y no me encanta. A veces lo considero, pero mis cejas son tan rectas y están tan cerca de mis ojos que en realidad disfruto mucho el movimiento que tengo”, mencionó.
Además, confesó que ha hecho tratamientos para la piel como el PRP (Plasma rico en plaquetas) y el Microneedling, que son técnicas para la regeneración cutánea y el tratamiento de cicatrices provocadas por el acné.