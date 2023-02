Rihanna, a punto de hacer historia en el Super Bowl 2023

Si bien es cierto el punto más alto del espectáculo está a cargo de RiRi, otros intérpretes también participarán en el apartado artístico de la noche.



Por tercer año consecutivo Chris Stapleton, cantante de country ganador ocho veces del Grammy, entonará el himno nacional. En esta oportunidad estará acompañado por Troy Kotsur, actor sordo de la película ganadora del Oscar CODA, quien interpretará el The Star-Spangled Banner en lenguaje de señas.



Pero antes, Babyface, cantante y productor de R&B, dejará sonar America the Beautiful, tema de Ray Charles; mientras que la estrella Sheryl Lee Ralph cantará Lift Every Voice and Sing.