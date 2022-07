La reacción de Anahí al video de Bad Bunny cantando “Sálvame” de RBD

En el video la intérprete de “Mía Colucci” no habla pero su gesticulación y atención en los pocos segundos que cantó el cantante puertorriqueño dejaron ver que daba su “bendición” a la interpretación de Benito.

Los seguidores de la cantante incluso comenzaron a especular sobre una posible colaboración entre ambos cantantes ya que es el segundo artista del género urbano que tiene una interacción con ella.

Cabe menciona que el video de Bad Bunny llamó la atención porque muy pocas veces se le ha visto cantando otros éxitos mostrándonos sus capacidades vocales.

“Anahí dando la bendición es todo lo que necesitas para ser considerado un buen intérprete de Sálvame”. “Y de la nada salió Anahí y eso es muy raro porque ella no es muy activa en redes sociales, o al menos no en TikTok, lo cual me huele a colaboración”. “No puedo imaginar un cover completo, pero después de la aprobación de Any creo que todo estará bien”. “Primero Karol G y ahora Bad Bunny, las nuevas leyendas reconociendo a las generaciones que pavimentaron el piso por el que hoy caminan todos los latinos sin importar el género musical”, fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.