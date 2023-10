Al día de hoy Gangnam Style acumula 420 millones de reproducciones en Spotify y más de 4.000 millones en YouTube. Todo un récord que llevó a que su intérprete se volviera rico. Según Celebrity Net Worth, PSY -cuyo nombre real es Park Jae-sang- tendría una fortuna cercana a 60 millones de dólares. Aun así, el dinero no logró hacer feliz al artista.

“Comencé a sentir que Gangnam Style iba a ser la canción más importante de mi vida y que no lograría repetir el triunfo”, dijo a Entertainment Weekly, en 2015.

De acuerdo con el mismo PSY, él intentó reproducir la fórmula que llevó su canción a la cima. Sin embargo, no lo logró. Llegó a la conclusión de que era “incapaz de sacar cinco singles al año”, porque “no tenía el mismo talento que Adele”. A raíz de ello, el asiático entró en un periodo oscuro. Viajaba de norte a sur, se presentaba en una veintena de países, pero nada lo hacía ver la luz al final del túnel.

De esa forma, el artista comenzó a desarrollar un complicado hábito. “Si estoy feliz, bebo, si estoy triste, bebo. Si está lloviendo, bebo, si hay sol, bebo. Si hace calor, bebo, si hace frío, bebo”, reveló en 2013 a The Times. Afortunadamente, no libraba su batalla solo. Su esposa Yoo Hye-yeon no se fue de su lado y sus hijas -gemelas- lo ayudaron a recobrar el sentido.

Por fortuna, actualmente, PSY dice haberse liberado de su adicción. “La cosas fueron duras para mí, porque se me presionó para llegar tan alto como con Gangnam Style. Tuve una gran dependencia de esa canción. Pero ya han pasado más de 10 años y considero que ya he logrado ser libre. Soy más feliz que nunca”, comentó -en 2022- a AFP.

¿Y a qué se dedica PSY hoy? Continúa en la industria musical. Pero desde otro lugar.