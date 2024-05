María Celeste Arrarás habla de la muerte de su novio Raúl Quintana

Reveló que sus hijos fueron los que le dieron la triste noticia sobre Raúl. “Julián, mi hijo mayor, me llamó alarmado para decirme que los paramédicos estaban en la casa porque Adrián había encontrado a Raúl inconsciente, junto a la máquina caminadora en la que había estado ejercitándose”.

Añadió: “Todo me pareció irreal porque en el teléfono podía escuchar al personal médico tratando en vano de resucitarlo. Mi hija Lara, que lo adoraba y que lo acompañó en la ambulancia, me iba explicando lo que sucedía hasta que fue evidente que ya nada más se podía hacer”,

Arrarás reveló que intentó regresar a Miami lo más pronto posible, pero no encontró vuelos, sino hasta el día siguiente, por lo que tuvo que vivir su luto y dolor en compañía de un grupo de amigos que se encargaron de cuidarla y consolarla en ese momento tan duro de su vida.

“No había vuelos de regreso a casa sino hasta el día siguiente, pero por suerte estaba acompañada de un grupo de amistades de toda la vida que me cuidaron mucho y se encargaron de coordinar todos los pormenores para mi regreso. Hasta hablaron con la jefa de azafatas para que estuviera pendiente de mí y en ese avión ellas me cuidaron con una ternura que me dejó conmovida. ¡Nunca las olvidaré!”, contó.

Asimismo, la expresentadora de Al Rojo Vivo, recordó que antes de salir de viaje le dejó una nota. “Antes de salir para el aeropuerto le dejé junto a sus cosas una nota escrita a mano diciéndole algo muy bonito, como si presintiese lo que iba a pasar. ¡Cuánto me alegro de haberlo hecho!”, confesó.

María Celeste afirma que algo que la “reconforta”, aunque aún no ha asimilado su partida, es que a Raúl la muerte “lo sorprendió en el momento más feliz de su vida, algo que él repetía casi a diario. Me recuerdo a mí misma que murió tan repentinamente que por eso no sufrió”.