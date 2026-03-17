“Una batalla tras otra”, hasta conquistar el Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- Todo empezó con más dudas que certezas. Cuando “Una batalla tras otra” debutó en salas el 26 de septiembre de 2025, recaudó 22.4 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá, una cifra que generó debate entre los analistas porque Warner Bros. necesitaba al menos 300 millones globales para recuperar la inversión, considerando sus 130 millones de presupuesto y cerca de 70 millones adicionales en marketing. Para muchos, era un arranque flojo. Para quienes la vieron, era otra cosa: la crítica la recibió con un 96% en Rotten Tomatoes y una calificación A en CinemaScore, señales de que el boca a boca haría el trabajo que las cifras iniciales no habían hecho. Con el tiempo, eso fue exactamente lo que ocurrió. La película superó los 200 millones de dólares de recaudación, convirtiéndose en el proyecto más rentable de toda la carrera de Paul Thomas Anderson, quien hasta entonces tenía en “Pozos de ambición” (2007) su mayor éxito comercial con apenas 76.4 millones.

Su papel en la temporada

Desde su estreno, “Una batalla tras otra” fue considerada por la crítica como la competidora más fuerte, y esa percepción fue ganando peso con cada gala que pasaba: se impuso en los Critics’ Choice Awards, en los Globo de Oro y en los BAFTA, tres de las señales más fiables de cara a los Oscar.

En los Globo de Oro se llevó cuatro galardones, entre ellos Mejor película de comedia o musical, Mejor director y Mejor guion para Anderson, y Mejor actriz de reparto para Teyana Taylor. En los BAFTA, repitió con seis premios, incluyendo Mejor película, Mejor director, Mejor guion adaptado, fotografía, montaje y Mejor actor de reparto para Sean Penn. El único momento de tensión real llegó cuando Sinners se llevó el Actor Award a Mejor elenco, alterando la narrativa y devolviendo la idea de un duelo vivo de cara a los Oscar. El filme protagonizado por Michael B. Jordan llegó a la gala haciendo historia con 16 nominaciones, rompiendo el récord absoluto que hasta ese momento compartían Titanic, “Eva al desnudo” y La La Land.

Esa misma noche, sin embargo, quedó claro que acumular candidaturas no es lo mismo que ganarse el favor de la Academia. “Una batalla tras otra” se alzó con el Oscar a Mejor película y otros cinco galardones: Mejor director, Mejor guion adaptado, Mejor casting —entregado por primera vez en la historia de estos premios—, Mejor montaje y Mejor actor de reparto para Penn.

Anderson acumulaba personalmente 14 nominaciones y ninguna victoria antes de esta noche. Subió al escenario sereno, agradeció al elenco y cerró la velada con una propuesta tan suya como sus películas: “Vamos a tomarnos un martini”.

Sean Penn, el gran ausente de la temporada