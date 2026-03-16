Paul Thomas Anderson, 28 años de espera para su consagración en los Oscar

Los Ángeles, Estados Unidos.- Corría el año 1998 y un Paul Thomas Anderson , que ni siquiera cumplía los 28 años, recibía su primera nominación al Oscar por Mejor guion original de la cinta Boogie Nights, de la que también fue director.

Luego repitió, y su nombre apareció en las nominaciones de la misma categoría en el 2000 por "Magnolia", y para el 2008 recibió su primera nominación a Mejor película y director (además de guion original) por There Will Be Blood. Luego estuvo nominado otra vez, en 2015, por "Puro vicio", y después en 2018 por "El hilo fantasma", sus penúltimas nominaciones fueron en 2022 por Licorice Pizza. Pero en once nominaciones a lo largo de 24 años, el Oscar se le negaba... hasta ayer.

En esta edición de 2026 de los Oscar, su última película "Una batalla tras otra", partía como la segunda más nominada con 13 menciones, de las que ganó seis, y así, el Oscar finalmente reconocía una trayectoria que inició en 1996 con la película Sydney, protagonizada por Philip Baker Hall, Gwyneth Paltrow, John C. Reilly y Samuel L. Jackson.

La Academia de Hollywood consideró que, por fin, había llegado la hora de reconocer el talento de Anderson, ahora de 55 años, y lo hizo de manera apabullante, porque se llevó los tres premios que más directamente le afectaban: Mejor película, dirección y guion, por adaptar Vineland, del inclasificable Thomas Pynchon.