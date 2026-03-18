La gala de los Oscar registra su peor nivel de audiencia televisiva desde 2022

Los Ángeles, Estados Unidos.- 17.9 millones de espectadores, esa fue la cifra que dejó la 98ª entrega de los premios de la Academia el domingo por la noche, según los datos de Nielsen difundidos por la cadena ABC.

El número representa una caída del 9% frente a la edición anterior, cuando 19.7 millones de personas siguieron la ceremonia en directo, y sitúa a los Oscar en su peor marca de audiencia televisiva desde 2022, año en que el escándalo protagonizado por Will Smith opacó artísticamente una gala vista por 16.6 millones de personas.

La medición entre adultos de 18 a 49 años —el segmento más cotizado por los anunciantes— tampoco escapó al declive. El rating en esa franja quedó en 3.92, un descenso del 14 % respecto al 4.54 registrado el año pasado.

Disney, propietaria tanto de ABC como del servicio de streaming Hulu, donde también se transmitió la gala en vivo, confirmó estas cifras en un comunicado oficial.

El factor fecha acapara buena parte del debate entre los analistas del sector. La ceremonia se celebró el 15 de marzo, una de las fechas más tardías en décadas, y los críticos apuntan a que esa demora le quitó urgencia al evento.

Ninguna de las películas nominadas seguía en cartelera, y los favoritos eran conocidos desde meses antes: One Battle After Another dominó desde el arranque de la temporada, con Sinners como escolta permanente.