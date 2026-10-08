Pitbull lanza "Pitcoin", su nuevo álbum con Enrique Iglesias y KISS

Miami, Estados Unidos.- El cantante estadounidense Pitbull lanza este viernes "Pitcoin" , su nuevo álbum de estudio con 24 temas que incluyen colaboraciones con cantantes como Enrique Iglesias, KISS, Bon Jovi y Gente de Zona, según anunciaron este jueves sus representantes.

El disco, el decimocuarto de la carrera del artista de ascendencia cubana, incluye también duetos con cantantes como Lil Jon, Jason Derulo, Akon, Wiz Khalifa, Ne-Yo, Afrojack, Jowell & Randy, Anthony Ramos, Zion y Lenier, indicó su agencia de relaciones públicas en un comunicado.

En el álbum, lanzado con el sello Mr. 305 Records que él fundó hace casi 20 años, destacan dos temas con el español Enrique Iglesias, "Me paraste el corazón" y "Tamo bien", este último también con IAmChino.

Mientras que con Gente de Zona, dúo cubano de reguetón, el artista canta "Gringa repartera", junto con IAmChino.

El material también resalta porque el tema de apertura, Reach for the Stars, está interpretado junto al grupo de rock KISS, mientras que con Bon Jovi canta Now or Never.

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El lanzamiento ocurre en medio de la gira I'm Back Tour, que ha recorrido Estados Unidos, Europa y Canadá, y batió un récord Guinness en el Hyde Park de Londres al reunir a más de 22,000 personas con gorros para simular la calvicie, como un guiño a Pitbull.

También llega dos semanas antes del inicio de la Semana Billboard de la Música Latina, que se celebrará del 19 al 22 de octubre en Miami, donde el artista es uno de los principales invitados y dará una charla.

El lanzamiento de "Pitcoin" ocurrirá tres años después de que el artista estrenara su último disco Trackhouse, en julio de 2023.