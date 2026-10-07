“Mi viejo”: La icónica canción de Piero que se convirtió en un himno

Tegucigalpa, Honduras.- El cantautor argentino Piero, quien murió este miércoles a los 81 años, quizá nunca supo la magnitud de "Mi viejo", la canción lo catapultó al estrellato, cuántas veces fue cantada o tarareada ni en cuántos rincones del mundo o cuantas veces fue utilizada para pedir perdón.
La canción que se convirtió en un himno latinoamericano en los días del padre, sonó en al menos 40 series y películas, entre ellas Los Simpson y la serie sobre la vida de Maradona, y que cuenta con más de 400 versiones en distintos idiomas.
Según una publicación del diario argentino Clarín, el tema nació de una conversación entre Piero Antonio Franco de Benedictis y su amigo José Tcherkaski, una charla “de atorrantes”, como la recordaría uno de sus protagonistas. En el centro de aquella conversación había dos padres: uno presente y otro convertido en recuerdo.
Si lo que Piero y Tcherkaski buscaban era una oda a la figura paterna, sin duda lo lograron. “Mi viejo”, surgió a fuerza de casi todo, desde la casualidad hasta el rechazo.
Sus creadores lograron una canción que consiguió no solo instalarse en el cancionero popular, sino también consolidar una sociedad creativa que se mantuvo entre ambos.
El diario retrata que “Mi viejo” nació en 1969, fruto de una conversación entre Piero y Tcherkaski, quien buscaba condensar más de una semana de conversaciones sobre la figura paterna.
“Hagamos una canción al padre. Un homenaje a todo lo que significa el padre para nosotros”, propuso Piero. Él puso la voz y su socio, que se encargaba de las letras, escribió la lírica.
El cantante contó que “estuvimos como diez días hablando del padre, recordando cuando un padre te tira algo por el aire y uno no tiene miedo porque se siente Súperman”.
Mientras que, Tcherkaski quien tenía incursiones periodísticas para estuvo a cargo de la letra de “Mi viejo” y la música quedó a cargo de Piero, quien trabajaba en su álbum debut. La inmortalización de la letra también quedó ligada a él, porque fue su voz la que instaló la canción en el imaginario popular.
“Es un buen tipo mi viejo/que anda solo y esperando/tiene la tristeza larga/de tanto venir andando”, inicia la icónica canción que hoy es un himno inmortal.
Tcherkaski contó a El Clarín que la letra se le ocurrió pensando en su propio padre, Mario, un inmigrante ruso que había llegado a Argentina a los 26 años. “Había escrito un texto espantoso a los 19 años sobre mi papá, que murió cuando yo tenía 14. Rescaté una frase: ‘Viejo, mi querido viejo’. A partir de ese disparador, escribí lo que trascendió”, recordó el letrista en diálogo con Clarín.
Lo primero que hizo Piero fue cantarle la canción a su padre, quien por entonces tenía 48 años y lo doblaba en edad. “Cuando levanto la mirada, vi llorar a mi viejo. Nunca antes lo había visto llorar así. Fue muy duro poder salir de ese trance por el que tenía otro nudo en la garganta".
Cuenta que le pidió que le dijera lo que le parecía. Y el se enjugó las lágrimas y, tras varios segundos de silencio, espetó en un castellano teñido de italiano: “Ma, ¿quién camina lento? La que te parió”.
En 2025, Tcherkaski contó a Clarín cómo habían logrado el éxito de “Mi viejo”. Nadie la quería hasta que llegaron a CBS, Sony, y un productor vio que ‘Mi viejo’ podía ser negocio para el Día del Padre”.
Lo demás es historia. Desde convertirse en el tema que permitió al papa Francisco, entonces Jorge Bergoglio, ensayar una reconciliación con su padre después de que el cantante visitara al sumo pontífice.
La canción también le abrió a Tcherkaski las puertas de Cuba, donde conoció a Fidel Castro. Incluso recibió una dedicatoria de Juan Domingo Perón.
Hoy, a 57 años de su salida, recordamos la letra de "Mi viejo".
Es un buen tipo mi viejo
Que anda solo y esperando
Tiene la tristeza larga
De tanto venir andando
Yo lo miro de desde lejos
Pero somos tan distintos
Es que creció con el siglo
Con tranvía y vino tinto
Viejo, mi querido viejo
Ahora ya caminas lerdo
Como perdonando el viento
Yo soy tu sangre, mi viejo
Soy tu silencio y tu tiempo
Él tiene los ojos buenos
Y una figura pesada
La edad se le vino encima
Sin carnaval ni comparsa
Yo tengo los años nuevos
Mi padre los años viejos
El dolor lo lleva dentro
Y tiene historia sin tiempo
Viejo, mi querido viejo
Ahora ya caminas lerdo
Como perdonando el viento
Yo soy tu sangre, mi viejo
Soy tu silencio y tu tiempo
Yo soy tu sangre, mi viejo, yo
Soy tu silencio y tu tiempo
Yo soy tu sangre, mi viejo