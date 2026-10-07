“Mi viejo”: La icónica canción de Piero que se convirtió en un himno

Tegucigalpa, Honduras.- El cantautor argentino Piero, quien murió este miércoles a los 81 años, quizá nunca supo la magnitud de "Mi viejo", la canción lo catapultó al estrellato, cuántas veces fue cantada o tarareada ni en cuántos rincones del mundo o cuantas veces fue utilizada para pedir perdón. La canción que se convirtió en un himno latinoamericano en los días del padre, sonó en al menos 40 series y películas, entre ellas Los Simpson y la serie sobre la vida de Maradona, y que cuenta con más de 400 versiones en distintos idiomas. Según una publicación del diario argentino Clarín, el tema nació de una conversación entre Piero Antonio Franco de Benedictis y su amigo José Tcherkaski, una charla “de atorrantes”, como la recordaría uno de sus protagonistas. En el centro de aquella conversación había dos padres: uno presente y otro convertido en recuerdo.

Si lo que Piero y Tcherkaski buscaban era una oda a la figura paterna, sin duda lo lograron. “Mi viejo”, surgió a fuerza de casi todo, desde la casualidad hasta el rechazo. Sus creadores lograron una canción que consiguió no solo instalarse en el cancionero popular, sino también consolidar una sociedad creativa que se mantuvo entre ambos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El diario retrata que “Mi viejo” nació en 1969, fruto de una conversación entre Piero y Tcherkaski, quien buscaba condensar más de una semana de conversaciones sobre la figura paterna. “Hagamos una canción al padre. Un homenaje a todo lo que significa el padre para nosotros”, propuso Piero. Él puso la voz y su socio, que se encargaba de las letras, escribió la lírica.