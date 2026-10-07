Fallece Piero, cantautor argentino intérprete de "Mi viejo"

Buenos Aires, Argentina.- El cantautor argentino Piero, una de las grandes figuras de la música popular latinoamericana, falleció este miércoles a los 81 años en Buenos Aires, informaron amigos y familiares del reconocido artista, quien vivió en España y Colombia. "Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años. Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegado", señalaron su familia y amigos en un comunicado publicado en redes sociales. Piero Antonio Franco De Benedictis nació en Galípoli (Italia) el 19 de abril de 1945 y a los 3 años llegó a Argentina con su madre y su hermana, siguiendo a su padre que se había instalado en la localidad bonaerense de Banfield.

En 1951 se mudó con su familia a la ciudad de Allen, en la sureña provincia argentina de Río Negro, donde se inició en la música. Ingresó en el seminario pero en 1963 abandonó la formación para ser sacerdote y se trasladó a Buenos Aires, donde debutó como cantante en enero de 1964 en el programa televisivo 'Remates musicales'. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En 1968 conoció al compositor José Tcherkaski con quien formó una dupla que produjo éxitos en toda América y Europa, como "Mi viejo" y 'El jardín de los sueños'.

A comienzos de 1976, tras el golpe militar en Argentina, Piero debe exiliarse luego de haber publicado dos de sus canciones de protesta más populares -"Para el pueblo lo que es del pueblo" y "Que se vayan ellos" . En España, compra cerca de Madrid un molino abandonado rodeado de una pequeña finca para vivir. Luego se muda a Bogotá, dando a inicio a un estrecho vínculo con Colombia, país que le concedería esa nacionalidad en 1994. A finales de 1981 regresó a Buenos Aires y lanzó el disco 'Calor humano', una propuesta de paz interior, amor y solidaridad.