Freddie Jackson muere a los 70 años y deja sin su voz al R&B romántico

Nueva Jersey, Estados Unidos.- El cantante estadounidense de R&B Freddie Jackson, nominado al Grammy y autor de éxitos como You Are My Lady y Rock Me Tonight (For Old Times Sake), murió ayer a los 70 años, tres días después de su cumpleaños. Su familia confirmó la noticia hoy en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que no se precisó la causa. "Con profunda tristeza y corazones apesadumbrados compartimos la partida de nuestro amado Freddie Jackson, quien se fue a casa a descansar anoche", escribieron.

Instagram

El texto incluye también un mensaje para quienes siguieron su carrera. "A todos los que alguna vez cantaron, bailaron o sintieron algo cuando Freddie subió al escenario, gracias. Ustedes eran familia para él, y siempre llevó su cariño consigo", dice el comunicado. Los detalles sobre los servicios fúnebres y los homenajes a su legado se darán a conocer en los próximos días, según la familia.

Nacido en Harlem, Nueva York, el 2 de octubre de 1956, Jackson empezó a cantar música gospel a temprana edad en una iglesia bautista de ese barrio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su ascenso en la música popular llegó en 1985, con el álbum Rock Me Tonight. Los dos primeros sencillos de ese disco, Rock Me Tonight (For Old Times Sake) y You Are My Lady, llegaron al primer lugar de la lista de R&B de Estados Unidos y fijaron el sello de un intérprete de voz cálida y repertorio sentimental. Después vinieron Have You Ever Loved Somebody y Jam Tonight, ambos de 1986, títulos que lo afianzaron entre las voces más reconocibles del R&B romántico de la década. En 1989 su nombre apareció también en el cine, cuando grabó junto a Irene Cara el dueto Love Survives para la banda sonora de la película animada All Dogs Go to Heaven. En septiembre de 2024, el artista reveló en videos difundidos en sus redes sociales que padecía enfermedad renal.