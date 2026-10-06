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Freddie Jackson muere a los 70 años y deja sin su voz al R&B romántico

De una iglesia bautista de Harlem al primer lugar de las listas de R&B en 1985, Freddie Jackson murió a los 70 años, tres días después de su cumpleaños

  • Actualizado: 06 de octubre de 2026 a las 15:46
Freddie Jackson muere a los 70 años y deja sin su voz al R&B romántico

Hasta ahora no se ha informado oficialmente la causa de su muerte.

 Foto: Instagram | @mrfreddiejackson

Nueva Jersey, Estados Unidos.- El cantante estadounidense de R&B Freddie Jackson, nominado al Grammy y autor de éxitos como You Are My Lady y Rock Me Tonight (For Old Times Sake), murió ayer a los 70 años, tres días después de su cumpleaños.

Su familia confirmó la noticia hoy en un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, en el que no se precisó la causa.

"Con profunda tristeza y corazones apesadumbrados compartimos la partida de nuestro amado Freddie Jackson, quien se fue a casa a descansar anoche", escribieron.

Instagram

El texto incluye también un mensaje para quienes siguieron su carrera. "A todos los que alguna vez cantaron, bailaron o sintieron algo cuando Freddie subió al escenario, gracias. Ustedes eran familia para él, y siempre llevó su cariño consigo", dice el comunicado. Los detalles sobre los servicios fúnebres y los homenajes a su legado se darán a conocer en los próximos días, según la familia.

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Nacido en Harlem, Nueva York, el 2 de octubre de 1956, Jackson empezó a cantar música gospel a temprana edad en una iglesia bautista de ese barrio.

Su ascenso en la música popular llegó en 1985, con el álbum Rock Me Tonight. Los dos primeros sencillos de ese disco, Rock Me Tonight (For Old Times Sake) y You Are My Lady, llegaron al primer lugar de la lista de R&B de Estados Unidos y fijaron el sello de un intérprete de voz cálida y repertorio sentimental.

Después vinieron Have You Ever Loved Somebody y Jam Tonight, ambos de 1986, títulos que lo afianzaron entre las voces más reconocibles del R&B romántico de la década.

En 1989 su nombre apareció también en el cine, cuando grabó junto a Irene Cara el dueto Love Survives para la banda sonora de la película animada All Dogs Go to Heaven.

En septiembre de 2024, el artista reveló en videos difundidos en sus redes sociales que padecía enfermedad renal.

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Junto a esa confesión anunció una alianza con la National Kidney Foundation para promover la conciencia sobre esa condición.

Para sus allegados, su música tuvo un lugar muy concreto en la vida de las personas. Según la familia, Jackson fue un alma amable y generosa, cuya música "fue la banda sonora de nuestras historias de amor, celebraciones y recuerdos entrañables".

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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