Omar Courtz llega hoy a Honduras con su mezcla de R&B y reggaetón: Aquí el posible setlist

El artista puertorriqueño Omar Courtz ofrecerá esta noche un espectáculo en Tegucigalpa, con un repertorio que fusiona trap, R&B y reggaetón contemporáneo

  • 30 de octubre de 2025 a las 11:00
Tegucigalpa recibirá esta noche la presencia de una de las voces más versátiles del movimiento urbano actual. Omar Courtz, intérprete y compositor puertorriqueño, llega al Coliseo Nacional de Ingenieros con un espectáculo que promete intensidad, ritmo y una curaduría sonora delineada por el equilibrio entre sensualidad y energía. A continuación, el posible setlist que intepretará.

En los últimos años, Courtz —también conocido artísticamente como Ousi— ha logrado consolidar un estilo propio dentro de la nueva ola del reggaetón, combinando matices de R&B, trap y dancehall sin renunciar a la raíz boricua del género.

Su crecimiento ha sido constante, impulsado por colaboraciones que lo posicionan entre los nombres ascendentes del circuito internacional.

Para su presentación en la capital hondureña, el público podría disfrutar de temas como "G O D D E S S", Play Video, "P I E N S O E N S E X X X O", "M U S A E L E V Á" y “Piensas en mí”.

También figuran “Una noti”, “Eta” —versión de Roa—, Bonnie and Clyde junto a iZaak, “Serio con ese q” y “A loca - t”, además de reinterpretaciones de otros artistas como Mora, Saiko, Rvssian, De La Rose, Haze y Bad Bunny.

A su vez, el repertorio incluye “Más que algo”, “Lokenecesitas”, “Comernos”, "WOAHH", “Nubes”, "Kyoto", “Luces de colores”, “VeIdá” y “Que vas hacer hoy”, conformando una lista que resume la esencia de su propuesta.

Los boletos aún están disponibles mediante BMTickets, con precios de L3,900 en zona BMP, L2,900 en butaca y L1,900 en general.

El encuentro promete ser uno de los más esperados del calendario musical hondureño, con un artista que ha sabido convertir cada escenario en un laboratorio de sonidos urbanos contemporáneos.

Tras su concierto en Honduras, el intérprete se presentará en Costa Rica y Guatemala, el viernes y sábado, respectivamente.

Y usted... ¿ya está listo para ir a cantar y bailar esta noche junto a Omar Courtz?

