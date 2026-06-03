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Penélope Cruz se une a Bad Bunny y Bizarrap en Toy Story 5

La actriz española interpretará la voz de uno de los juguetes olvidados en la nueva cinta de Disney y Pixar, en la que también estarán Bad Bunny y Bizarrap

  • Actualizado: 03 de junio de 2026 a las 13:11
Penélope Cruz se une a Bad Bunny y Bizarrap en Toy Story 5

Toy Story 5, uno de los estrenos más esperados de 2026, llegará a las salas de cine el 19 de junio.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz española Penélope Cruz se suma al elenco de voces en español de Toy Story 5, la próxima película de Disney y Pixar, donde interpretará a un nuevo personaje junto a un reparto estelar liderado por el astro puertorriqueño Bad Bunny y el rapero argentino Bizarrap.

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El personaje de la actriz oscarizada "forma parte de una pequeña pero poderosa comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín, en la que también están los personajes a los que les ponen voz Bad Bunny (Pizza con Gafas de Sol) y Bizarrap (Gnomo de Jardín)", informó este miércoles en un comunicado el coloso de entretenimiento Disney.

Su voz estará presente en la versión en español para España y Latinoamérica de la película, junto a la de otros grandes nombres de la industria como Bizarrap o Bad Bunny.

La cinta, dirigida por Andrew Stanton y producida por Lindsey Collins, se estrena el próximo 19 de junio, lo que marca el regreso del vaquero Woody desde junio de 2024.

El estreno ha levantado gran expectativa por la inclusión de nuevos personajes y desafíos en una narrativa que combina comedia, aventura y cuya banda sonora contará con una canción interpretada por la cantante estadounidense Taylor Swift.

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Redacción web
Agencia EFE

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