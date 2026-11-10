Paul McCartney ya es oficialmente multimillonario: ¿a cuánto asciende su fortuna?

La pieza más pesada del conjunto es MPL Communications, la editorial que fundó en 1969 y que administra sus canciones junto con las de otros autores. Forbes la valora en al menos 250 millones de dólares.

La revista dio a conocer la cifra con el estreno de su boletín The Billie y atribuyó la mayor parte de la fortuna del británico, de 84 años, al catálogo musical, a las maniobras legales, a las giras y a su colección de arte.

Londres, Inglaterra.- Paul McCartney entró en la lista de los multimillonarios del planeta. Forbes estimó el lunes 9 de noviembre que su patrimonio asciende a 1,400 millones de dólares, lo que sitúa al integrante de los Beatles en el tercer lugar entre los músicos más ricos del mundo, detrás de Jay-Z, con 2,800 millones, y de Taylor Swift, con 2,000 millones.

Con los años, McCartney adquirió derechos de Buddy Holly, partituras de musicales de Broadway y villancicos de éxito como The Christmas Song. La publicación lo ilustra con dos escenas cotidianas.

Un colegio que monta Grease o un oyente que reproduce Blue Suede Shoes en una plataforma de streaming bastan para que el músico cobre.

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A eso se suma su cuarta parte de Apple Corps, la empresa de los Beatles, que según Forbes genera alrededor de 50 millones de dólares al año por streaming, vinilos y mercancía. Ringo Starr y las herencias de John Lennon y George Harrison tienen la misma proporción.

La revista calcula que esa participación vale más de 150 millones de dólares para cada uno. Por su parte de los derechos de autor de las composiciones de la banda, McCartney recibe unos 10 millones anuales, un activo que Forbes estima en al menos 200 millones y que él defendió durante dos décadas en tribunales de Estados Unidos y el Reino Unido.

Esa batalla tiene origen en los inicios del grupo. Según Billboard, los Beatles ganaron muy poco con su primer contrato discográfico, por cláusulas muy restrictivas. Hacia 2017, el músico recuperó parte de la propiedad del catálogo mediante demandas y renegociaciones.

En el escenario, la gira Got Back sumó 79 conciertos entre 2022 y 2025. Billboard Boxscore ya registraba en 2022 que sus recaudaciones acumuladas en giras superaban los 1,000 millones de dólares, y en ese momento era uno de los 11 artistas que lo habían logrado. Forbes añade a la cuenta propiedades en el Reino Unido y en The Hamptons, además de obras de Pablo Picasso y René Magritte.

El umbral de los mil millones ya figuraba en su historial financiero desde 2024. En mayo de ese año, la lista de ricos del Sunday Times lo nombró el primer músico multimillonario de Reino Unido, con 1,000 millones de libras, unos 1,270 millones de dólares en aquel momento. La cifra sumaba la fortuna de su esposa, Nancy Shevell, a quien el periódico atribuyó 50 millones de libras.

McCartney ocupó el puesto 165 entre 350 individuos y familias. El diario explicó el avance con "giras sólidas, un catálogo valioso y hasta un poco de ayuda de Beyoncé", en alusión a la versión de Blackbird que la cantante incluyó en Cowboy Carter. El propio músico celebró entonces la grabación en Instagram. "Creo que hace una versión magnífica", escribió.

Forbes incorpora ahora a McCartney a su propio ranking de multimillonarios, respaldado por un historial que Billboard resume en cifras. Los Beatles poseen el récord de 20 números uno en el Billboard Hot 100, y el músico suma nueve más con Wings, grupo que formó en 1971, y en solitario. Acumula 19 premios Grammy, un Oscar y un Emmy.