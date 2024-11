Un documental explora la llegada de The Beatles a Estados Unidos

13

En su viaje, la banda recorrió Nueva York, Washington, D.C. y Miami. A los dos días de llegar tocaron en el programa The Ed Sullivan Show sus canciones: She Loves You, I Saw Her Standing There, All My Loving, Till There Was You y I Want To Hold Your Hand. Actuación que cautivó a más de 73 millones de espectadores, lo que se tradujo en el evento televisivo más visto de su época.

14

Pese a que durante el documental se ve cómo la banda solía hacer bromas sobre el acento de los norteamericanos y de lo eufóricos que eran al hablar, también se ilustra la gran influencia de EE. UU. en la música del grupo de Liverpool.

15

Paul McCartney recuerda que la primera vez que tocaron She Loves You fue a su padre, quien pidió que cambiasen el “yeah” del estribillo por “yes”, para evitar “americanismos”. Algo que la banda se negó a hacer.

16

Uno de los ídolos de The Beatles era Smokey Robinson, quien anota en una entrevista que ellos fueron el primer grupo blanco al que escuchó decir: “Sí, crecimos escuchando música negra”.

17

“(The Beatles) tenían un aprecio por la música estadounidense que los estadounidenses ni siquiera tenían. Esa es una de las cosas que se pone de manifiesto en la película”, anota a EFE Margaret Bodde, productora del documental.