Beyoncé alcanza el estatus de multimillonaria: quinta artista en superar los mil millones de dólares

Beyoncé Knowles-Carter ha ingresado en el exclusivo grupo de músicos multimillonarios, según reveló Forbes este lunes.
La publicación especializada en el seguimiento de fortunas sitúa el patrimonio de la artista por encima de los mil millones de dólares, consolidándola como la quinta intérprete en alcanzar esta cifra en la historia de la industria musical.
El selecto club de músicos que han superado esta barrera financiera está integrado por Taylor Swift, Bruce Springsteen, Rihanna y Jay-Z, este último esposo de Beyoncé desde 2008. La coincidencia de ambos cónyuges en esta categoría es un fenómeno inédito en la industria del entretenimiento.
Forbes atribuye gran parte del crecimiento patrimonial reciente de Beyoncé a su incursión en la música country durante 2024.
La gira "Cowboy Carter", que supuso una reorientación estilística de la artista hacia el género sureño estadounidense, generó más de 400 millones de dólares en ventas de entradas, a los que se sumaron 50 millones adicionales por comercialización de productos en los recintos.
Este proyecto siguió la estela del "Renaissance World Tour" de 2023, que había recaudado cerca de 600 millones de dólares. La combinación de ambas giras en un periodo de dos años representa uno de los ciclos más rentables de la historia reciente del espectáculo en vivo.
Según las proyecciones de Forbes, Beyoncé habría ingresado 148 millones de dólares antes de impuestos durante 2025, lo que la posiciona como la tercera artista musical mejor pagada del mundo en ese ejercicio fiscal.
El patrimonio de la cantante no se limita exclusivamente a sus actuaciones. Su participación en el espectáculo de medio tiempo del día de Navidad de la NFL habría generado aproximadamente 50 millones de dólares, incluyendo costes de producción.
Asimismo, una serie de campañas publicitarias para la marca Levi's añadieron otros 10 millones a sus ingresos anuales.
El modelo de negocio de Beyoncé se caracteriza por el control vertical de su carrera a través de Parkwood Entertainment, compañía de su propiedad que gestiona todos los aspectos de su actividad profesional.
Esta estructura empresarial supervisa la producción musical, la realización de documentales, la organización de giras y la administración general de su imagen pública.
Beyoncé inició su carrera en la década de 1990 como miembro del grupo Destiny's Child antes de lanzarse como solista en 2003. A lo largo de más de dos décadas, ha acumulado múltiples premios Grammy y ha mantenido una relevancia constante en la cultura popular global.