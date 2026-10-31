Paul Bettany, víctima de la sobreactuación en VisionQuest

Los Ángeles, Estados Unidos.- Paul Bettany aprendió de mala forma los riesgos de la sobreactuación. El actor fue invitado al programa Jimmy Kimmel Live!, donde compartió anécdotas de VisionQuest, la nueva serie de Marvel que Disney+ estrenó el pasado 13 de octubre.

Bettany, contó en el programa que sufrió un inesperado accidente durante el rodaje de la producción, pero reconoce que la responsabilidad fue de él ya que se puso a sobreactuar una escena, lo que resultó en la ruptura de diez vasos sanguíneos de su ojo. En la secuencia su personaje simulaba tener un dispositivo conectado a la cabeza que afectaba su cerebro, por lo que forzó mucho sus ojos, lo que resultó en una hemorragia subconjuntival. "Estaba simplemente sobreactuando muchísimo y rompí unos 10 vasos sanguíneos de mi ojo", dijo, y reconoció que esto "fue una lección de que menos es más”. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El actor cuenta que su ojo estuvo rojo por dos semanas, por lo que el equipo de producción tuvo que eliminar digitalmente la coloración de su ojo en todas las escenas que filmó posteriormente.

Sobre este nuevo spin-off de Marvel