Omisiones de “Barbie” en los Óscar desatan polémica en la industria

“Aunque puede doler ganar en la taquilla, pero no llevarse el oro a casa, sus millones de fans las adoran”, escribió Hillary Clinton quien perdió las presidenciales de 2016 contra Donald Trump.

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- La decisión de la Academia de no nominar al Óscar a la directora y a la protagonista de Barbie , la película más taquillera de 2023, generó indignación en las redes sociales donde abundaron posts de usuarios, estrellas de Hollywood y otras personalidades.

Quién sí fue nominado fue Ryan Gosling a mejor actor de reparto, por interpretar a Ken, algo que las redes sociales no dejaron pasar en blanco.

“Nominar a Ken y no a #Barbie realmente es tan acertado tratándose de una película en la que un hombre descubre el poder del patriarcado en el mundo real”, escribió en X el usuario @yosoymichael.

“Fue una decepción increíble que no las nominaran”, dijo la actriz de ascendencia hondureña a Variety.

La película que tiñó de rosado la industria cinematográfica en 2023 compite en ocho categorías:

• Mejor Película

• Mejor Actor de Reparto

• Mejor Actriz de Reparto

• Mejor Guion Adaptado

• Mejor Diseño de Producción

• Mejor Vestuario

• Mejor Canción por I’m Just Ken interpretada por Ryan Gosling

• Mejor Canción por What Was I Made For? de Billie Eilish