Influencer mexicana comparte la pérdida de su bebé: "Te amo más allá de la vida"

A través de su cuenta de Instagram, la influencer mexicana Fer Moreno relató que su hijo nació el 9 de octubre de 2025 y perdió la vida la mañana del 25 de diciembre

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 20:55
La influencer mexicana Fer Moreno compartió este sábado una desgarradora noticia con sus seguidores: su bebé, Atlas, falleció a los dos meses de edad.

A través de una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, Moreno relató que su hijo nació el 9 de octubre de 2025 y perdió la vida la mañana del 25 de diciembre, durante la temporada navideña.

En su mensaje, acompañó las imágenes del pequeño con palabras profundamente emotivas, expresando todo el amor que siente por él y la gratitud por el tiempo que pudieron compartir.

“Atlas, te amo más allá de la vida, porque el amor está en el alma, y el alma nunca muere... 9/10/25 — 25/12/25”, escribió la creadora de contenido.

Aunque aún no se han dado a conocer las causas del fallecimiento, Fer pidió respeto y comprensión ante el momento tan doloroso que atraviesa junto con su pareja.

Asimismo, agradeció los mensajes de apoyo y cariño que han recibido de amigos, familiares y seguidores en redes sociales en un episodio que los marcará para siempre.

En un emotivo gesto, la influencer compartió que se despidió de Atlas en un lugar especial, junto al mar, donde también dejó claro que aunque el tiempo fue breve, cada instante fue significativo y lleno de amor.

La noticia ha generado una fuerte respuesta entre la comunidad digital y seguidores de Fer Moreno, quienes han expresado sus condolencias y solidaridad en medio de este momento de profunda tristeza.

Los comentarios en la publicación están desactivados, pero más de 140,000 Me gusta en solo un par de horas evidencian el apoyo digital que la ex chica reality está recibiendo.

Moreno había presentado a su pareja Luis Miranda en sus redes sociales cuando anunciaron que esperaban a su primer hijo juntos antes de la tragedia.

Moreno, por su parte, es conocida también como Fershy y por su participación en realities como Acapulco Shore y La Isla.

Las últimas publicaciones de la influencer eran, en su totalidad, dedicadas a su maternidad, a esta nueva etapa que recién había comenzado y que hoy despide con profunda sensibilidad.

