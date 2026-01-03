  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

MrBeast reúne a 30 celebridades en reto millonario que promete romper internet

Entre los nombres más reconocidos que el youtuber MrBeast ha recopilado destacan estrellas de Hollywood, íconos musicales y grandes figuras de la cultura pop

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 17:00
MrBeast reúne a 30 celebridades en reto millonario que promete romper internet
1 de 12

MrBeast vuelve a elevar la apuesta con un nuevo video que promete reunir espectáculo, competencia y solidaridad. El creador de contenido más influyente de YouTube convocó a 30 celebridades para participar en un reto millonario con fines benéficos, mezclando actores, músicos, comediantes y figuras de la cultura pop. Aquí los nombres más destacados.

 Fotos: Shutterstock.
MrBeast reúne a 30 celebridades en reto millonario que promete romper internet
2 de 12

Josh Peck. Actor estadounidense que saltó a la fama en Nickelodeon y logró consolidar una carrera adulta en cine, televisión y redes sociales, donde mantiene una fuerte conexión con el público joven.

 Foto: Shutterstock.
MrBeast reúne a 30 celebridades en reto millonario que promete romper internet
3 de 12

Tiffany Haddish. Actriz y comediante estadounidense conocida por su humor directo y carisma. Ha destacado en cine, televisión y stand-up, convirtiéndose en una de las voces más visibles de la comedia actual.

 Foto: Shutterstock.
MrBeast reúne a 30 celebridades en reto millonario que promete romper internet
4 de 12

Alessia Cara. Cantante y compositora canadiense, ganadora del Grammy. Con una carrera marcada por letras honestas y una fuerte base de fans, es una de las voces pop más reconocidas de su generación.

 Foto: Shutterstock.
MrBeast reúne a 30 celebridades en reto millonario que promete romper internet
5 de 12

Kevin Hart. Comediante y actor estadounidense, uno de los nombres más rentables de Hollywood. Ha protagonizado éxitos de taquilla y especiales de stand-up que lo convirtieron en una figura global del entretenimiento.

 Foto: Shutterstock.
MrBeast reúne a 30 celebridades en reto millonario que promete romper internet
6 de 12

Diplo. DJ y productor musical de fama mundial. Responsable de múltiples éxitos globales y colaboraciones con artistas de distintos géneros, es una figura clave de la música electrónica contemporánea.

 Foto: Shutterstock.
MrBeast reúne a 30 celebridades en reto millonario que promete romper internet
7 de 12

Alex Pall. Productor y DJ, integrante del dúo The Chainsmokers. Ha participado en algunos de los mayores éxitos del pop electrónico de la última década. Drew TaggartCantante, DJ y productor, también miembro de The Chainsmokers.

 Foto: Shutterstock.
MrBeast reúne a 30 celebridades en reto millonario que promete romper internet
8 de 12

Howie Mandel. Comediante y presentador de televisión con décadas de trayectoria. Es especialmente conocido por su papel como juez en populares programas de concursos.

 Foto: Shutterstock.
MrBeast reúne a 30 celebridades en reto millonario que promete romper internet
9 de 12

Cedric the Entertainer. Comediante y actor veterano, con una carrera sólida en cine y televisión. Reconocido por su estilo clásico y su presencia constante en producciones comerciales.

 Foto: Shutterstock.
MrBeast reúne a 30 celebridades en reto millonario que promete romper internet
10 de 12

Paris Hilton. Empresaria, DJ y celebridad mediática. Ícono de la cultura pop desde los años 2000, ha sabido reinventarse como figura influyente en moda, negocios y televisión.

 Foto: Shutterstock.
MrBeast reúne a 30 celebridades en reto millonario que promete romper internet
11 de 12

Eugenio Derbez. Actor, comediante y productor mexicano con reconocimiento internacional. Ha logrado cruzar con éxito del humor latino a producciones de Hollywood y plataformas de streaming.

 Foto: Shutterstock.
MrBeast reúne a 30 celebridades en reto millonario que promete romper internet
12 de 12

Con una alineación que combina humor, fama y alcance global, el nuevo reto de MrBeast se perfila como uno de los contenidos más ambiciosos y comentados del año. Próximamente el creador digital dará a conocer fechas y más información sobre el video.

 Foto: Shutterstock.
Cargar más fotos