MrBeast reúne a 30 celebridades en reto millonario que promete romper internet

MrBeast vuelve a elevar la apuesta con un nuevo video que promete reunir espectáculo, competencia y solidaridad. El creador de contenido más influyente de YouTube convocó a 30 celebridades para participar en un reto millonario con fines benéficos, mezclando actores, músicos, comediantes y figuras de la cultura pop. Aquí los nombres más destacados.