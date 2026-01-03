Moda femenina en 2026: prendas, colores y texturas esenciales

La moda femenina de 2026 combinará colores vibrantes y pasteles suaves, siluetas audaces y accesorios que marcan tendencia. Aquí un extracto.
La paleta de primavera-verano 2026 abraza tonos vibrantes, y otros más suaves y frescos.
Entre los tonos destacados están el amarillo sol, el rosa blush, el lavanda y el azul intenso, combinados, en su mayoría, con blanco.
Las prendas clave incluyen faldas de distintos largos, crop tops, texturas con movimiento y layering creativo.
Desde faldas maxi fluidas hasta minis más atrevidas, todas estarán muy presentes en la pasarela.
Las camisetas oversize con estampados variados jugarán a tono con distintos looks, añadiendo un toque bohemio.
El denim se reinventa con cortes dramáticos y tonos distintos fuera del azul, como el gris y el morado.
Entre los accesorios imprescindibles se enlistan mini bags y bolsos estructurados.
Las botas altas se consolidan como la pieza estrella del año.
Las gafas de sol oversize se consolidan como must para cualquier look de temporada.
En looks absolutamente arriesgados o para eventos especiales, los guantes serán un "sí" seguro.
Las formas dramáticas y piezas estructuradas reinarán las tendencias. Busque cortes y texturas que le favorezcan.