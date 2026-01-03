  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Moda femenina en 2026: prendas, colores y texturas esenciales

La moda femenina de este nuevo año será audaz, colorida y expresiva, con una mezcla de colores vibrantes y piezas nostálgicas modernizadas. Aquí una guía con imágenes

  • Actualizado: 03 de enero de 2026 a las 18:16
Moda femenina en 2026: prendas, colores y texturas esenciales
1 de 12

La moda femenina de 2026 combinará colores vibrantes y pasteles suaves, siluetas audaces y accesorios que marcan tendencia. Aquí un extracto.

 Fotos: Shutterstock.
Moda femenina en 2026: prendas, colores y texturas esenciales
2 de 12

La paleta de primavera-verano 2026 abraza tonos vibrantes, y otros más suaves y frescos.

 Foto: Shutterstock.
Moda femenina en 2026: prendas, colores y texturas esenciales
3 de 12

Entre los tonos destacados están el amarillo sol, el rosa blush, el lavanda y el azul intenso, combinados, en su mayoría, con blanco.

Foto: Shutterstock.
Moda femenina en 2026: prendas, colores y texturas esenciales
4 de 12

Las prendas clave incluyen faldas de distintos largos, crop tops, texturas con movimiento y layering creativo.

 Foto: Shutterstock.
Moda femenina en 2026: prendas, colores y texturas esenciales
5 de 12

Desde faldas maxi fluidas hasta minis más atrevidas, todas estarán muy presentes en la pasarela.

Foto: Shutterstock.
Moda femenina en 2026: prendas, colores y texturas esenciales
6 de 12

Las camisetas oversize con estampados variados jugarán a tono con distintos looks, añadiendo un toque bohemio.

 Foto: Shutterstock.
Moda femenina en 2026: prendas, colores y texturas esenciales
7 de 12

El denim se reinventa con cortes dramáticos y tonos distintos fuera del azul, como el gris y el morado.

 Foto: Shutterstock.
Moda femenina en 2026: prendas, colores y texturas esenciales
8 de 12

Entre los accesorios imprescindibles se enlistan mini bags y bolsos estructurados.

 Foto: Shutterstock.
Moda femenina en 2026: prendas, colores y texturas esenciales
9 de 12

Las botas altas se consolidan como la pieza estrella del año.

Foto: Shutterstock.
Moda femenina en 2026: prendas, colores y texturas esenciales
10 de 12

Las gafas de sol oversize se consolidan como must para cualquier look de temporada.

 Foto: Shutterstock.
Moda femenina en 2026: prendas, colores y texturas esenciales
11 de 12

En looks absolutamente arriesgados o para eventos especiales, los guantes serán un "sí" seguro.

 Foto: Shutterstock.
Moda femenina en 2026: prendas, colores y texturas esenciales
12 de 12

Las formas dramáticas y piezas estructuradas reinarán las tendencias. Busque cortes y texturas que le favorezcan.

 Foto: Shutterstock.
Cargar más fotos