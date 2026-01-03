Robert Pattinson revela lo que vivió tras "Harry Potter": "Me la pasaba tocando en bares"

Robert Pattinson, conocido hoy como protagonista de películas de gran éxito como The Batman, compartió recientemente detalles sobre los difíciles inicios de su carrera.
El actor recordó cómo, tras interpretar a Cedric Diggory en Harry Potter and the Goblet of Fire, dependió durante un largo tiempo del sueldo que recibió por esa película mientras buscaba consolidarse en la actuación y explorar otros intereses.
Aunque su participación en la saga mágica le dio visibilidad y un cheque significativo, Pattinson contó que pasó meses viviendo únicamente de ese dinero, mientras intentaba probar suerte en la música.
En ese periodo, el actor tocaba guitarra y piano, hacía presentaciones en bares y participaba en micrófonos abiertos, soñando con una carrera como músico, hasta que los recursos se agotaron y tuvo que replantearse su camino profesional.
“Durante un buen periodo de tiempo sobreviví únicamente con lo que había generado en Harry Potter. Me mudé a un departamento en Soho, en Londres, convencido de que iba a dedicarme a la música", dijo textualmente.
"No sé de dónde saqué esa fe, porque nadie me estaba ofreciendo una carrera musical ni nada, aun así, me la pasaba tocando en bares, haciendo open mics, creyendo que algo iba a pasar", agregó.
Este momento de incertidumbre marcó una etapa crucial en su vida: antes de alcanzar la fama global con Twilight, Pattinson enfrentó la realidad de la falta de proyectos seguros y la necesidad de tomar decisiones importantes sobre su futuro.
"Pero no pasó nada, el dinero se fue acabando, lentamente, hasta que un día simplemente ya no había nada. Me quedé sin rumbo y sin ingresos, avanzando en la dirección equivocada sin darme cuenta", siguió narrando.
Aquella época, aunque difícil, lo preparó para asumir con determinación los retos de la industria cinematográfica.
"Mirándolo ahora, estaba completamente perdido, y justo en ese momento apareció Twilight. A veces tienes que quedarte sin nada para que el siguiente capítulo tenga sentido”.
Hoy, con una carrera consolidada y reconocimientos internacionales, Pattinson recuerda esos días como un periodo de aprendizaje que fortaleció su resiliencia y creatividad, demostrando que incluso los actores que hoy brillan en la pantalla grande han enfrentado momentos de lucha y supervivencia económica.
No obstante, reconoce que su papel en Harry Potter fue fundamental para abrirle puertas en la industria, permitiéndole acceder a oportunidades que de otra manera hubieran sido casi imposibles.