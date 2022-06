Nodal pide disculpas a J Balvin por “Girasol”: “Me arrepiento, ya no hay manera de pararla”

SONORA, MÉXICO.- Horas después de haberse viralizado la tiradera “Girasol” que Christian Nodal escribió contra J Balvin por haberse burlado de su apariencia física, el norteño pidió disculpas durante un concierto.

En las imágenes que se han viralizado en las redes sociales, el intérprete de “Ya no somo ni seremos” afirmó que se arrepintió y que el tema ya no está dirigido específicamente contra el reguetonero, sino al mundo que se porta mal.

“Pasé unos días encerrado en Hermosillo, Sonora, en mis tierras haciendo una canción que aunque me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararla, va a salir”, comenzó diciendo.

Agregó: “Pero quiero decirles algo, okay. No hay que ser mie...s nunca en la vida porque estás cosas son las que pasan cuando se es mi...a en la vida, cuando no se es consciente de cuánto daño le podemos hacer a las demás personas”.

Según Nodal, ya habló con el colombiano y ya “arregló” la situación, por lo tanto pidió a sus seguidores que no tomen su nueva tema como algo directo para Balvin y aprovechó a pedir disculpas.

“Respétense y respeten a los demás. Hay que amarnos mucho, somos solo una raza, somos la raza humana. No hay que ser un mie...a, entienden. No hay que pisar los sueños de nadie, hay que ayudar a que los sueños de todos se cumplan.

Lo siento mucho, Balvin, todos somos seres humanos y tenemos nuestros cinco minutos de pendejismo. Yo la he cagado muchísimo, pero aquí estoy y he afrontado cada problema que he creado, cada situación yo lo arreglé”, añadió.

Asimismo, mencionó que el intérprete de “Azul” en su tiradera es un referente de la inconsciencia que existe en el mundo.

Nodal también pidió respeto y que le permitan olvidar su pasado y recuperarse como ser humano.

“Les pido un favor, esa canción no es para Balvin, es para toda la gente mierda que no me permite olvidar mi pasado, no me permite recuperarme como ser humano”, mencionó.

Además, reiteró: “No es para Balvin, Balvin solamente era un referente de la inconsciencia que existe en este mundo. Es todo, pero él y yo ya la arreglamos. No es Balvin, es el mundo”.