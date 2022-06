Girasol, la tiradera de Nodal a J Balvin: “No quiero bromear contigo, de ti quiero bromear”

SINALOA, MÉXICO.- Después de varias horas de espera, el cantante Christian Nodal cumplió con la promesa de sacar una tiradera en contra del colombiano J Balvin luego de acusarlo de burlarse de él en las redes sociales por su nuevo look.

Titulado como “Girasol”, el mexicano dejó atrás por un momento la música de banda y sacó un rap donde arremetió contra el intérprete de “Azul”.

Con evidente enojo y dejando a Balvin por los suelos, Nodal lo acusó de burlarse de él ante sus millones de seguidores, por lo que el cantante del Regional Mexicano aseguró que con su tema lo hará “llorar”.

En 5 minutos con 41 segundos, el exprometido de Belinda le recuerda a Balvin el poco talento que tiene “Tú eres un chiste, cab..., cada que intentas cantar, Cada que intentas rapear, cada que intentas rimar”, dice una de las frases.

Además, se burló de los nombres de los álbumes y de la poca empatía que tiene con los demás. De igual forma menciona que le da “asco” que en pleno siglo 21 esclaviza a las mujeres como perras.

“Siempre juegas con el fuego y nunca te quieres quemar, tienes treinta y siete años, y aún no logras madurar, el respeto es algo que el dinero no puede comprar”, menciona en otra lírica.

Y al mismo estilo de Residente, le recordó su polémica en los Latin Grammy. “Tu peleando con Grammy’s porque no los mereces ¿Ves que eres un chiste y aún no lo comprendes? Te falta hacerle caso al que te ama, no al que vende”.

En las rimas finales, mencionó: “Si no aprendiste con el Resi’, espero que conmigo sí. Ojalá que sea la última vez que alguien te parta el cu...”.

