El look de Ariana Grande en los Critics Choice Awards: Alberta Ferretti y una nominación por Wicked

Los Ángeles, Estados Unidos.- Ariana Grande acaparó miradas en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2026 con un vestido rosa y blanco de largo completo firmado por Alberta Ferretti. La cantante asistió a la ceremonia este domingo en Santa Mónica tras recibir una nominación como Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en "Wicked: For Good".

La artista de 32 años compite en la categoría junto a Elle Fanning, Inga Ibsdotter Lilleaas, Amy Madigan, Wunmi Mosaku y Teyana Taylor. Su participación en la gala se produce mientras ella y el elenco de "Wicked" se preparan para despedirse definitivamente del proyecto, casi cinco años después de iniciar el rodaje.

"Ha sido un viaje increíble y una experiencia increíble", declaró Grande en la premiere neoyorquina de la secuela del musical en noviembre, "crear con personas a las que amamos tanto y respetamos tanto creativamente, pero que también tienen corazones tan grandes".



La elegancia de Grande

Ariana Grande eligió un deslumbrante diseño de Alberta Ferretti que capturó la esencia de un cuento de hadas moderno. El vestido presentaba un largo completo que llegaba hasta el suelo con una elegante cola extendida que añadía dramatismo a cada paso sobre la alfombra roja.

