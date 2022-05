Christian Nodal explota contra la mamá de Belinda: “Déjenme en paz”

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El cantante Christian Nodal no se quedó callado luego que su exsuegra, la mamá de Belinda, aplaudiera un comentario donde un usuario lo llamara “naco”.

Desde que anunció su ruputura amorosa con la protagonista de la serie de Netflix “Bienvenidos a Edén”, el intérprete de “Adiós amor” le pidió a los seguidores de la actriz que no lo “provocaran” porque la que iba a quedar mal era su ex.

Pues a poco más de tres meses, Nodal no aguantó más y explotó en redes sociales contra la mamá de su exprometida y envió un fuerte mensaje y hasta compartió una conversación que sostuvo con ella cuando eran pareja en la que le pide dinero.

“20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabo todo”, escribió el intérprete de “Ya no somos ni seremos”.

Acompañó el mensaje con la conversación en la que Beli le pide dinero para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea, ¿no te va a llegar algo de dinero esta semana? ¿Aparte de lo de mis papás? ¿Para que me los pueda arreglar?”, dice el mensaje que no obtuvo respuesta de Nodal.

Luego se observa un mensaje eliminado y minutos más tarde la actriz le envía mensajes a su entonces prometido donde asegura se arrepiente de haber sufrido por él y que le destruyó la vida.

“Me arrepiento profundamente de todo lo que he sufrido contigo. Me has destruido la vida entera. Lo mejor es que te concentres en tu carrera que es lo único que te importa. Yo ya no voy a seguir así ni con tu gente, ni con nada. Sabía que esto iba a pasar, sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”, se lee en la captura de pantalla.

Con esta publicación, Nodal dejaría entrever que el dinero sí fue una de las razones por las que su compromiso habría llegado a su fin después de un año y medio de relación.

Hasta el momento ni Belinda ni su mamá se han manifestado al respecto.

