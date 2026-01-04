Critics Choice Awards 2026: horarios y canales para ver la gala en directo desde Honduras y Estados Unidos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Critics Choice Awards 2026 inauguran este domingo la temporada de galardones con una ceremonia que reconoce las producciones destacadas de cine y televisión. Chelsea Handler regresa como anfitriona del evento, programado para las 4:00 p.m. en tiempo del Pacífico. La transmisión estará disponible a través de E! y USA Network, con una cobertura que dará inicio dos horas antes para seguir el desfile por la alfombra roja. Justin Sylvester y Keltie Knight conducirán este segmento especial, acompañados por Will Marfuggi y Erin Lim.

Horarios de transmisión en Honduras

En Honduras, la ceremonia comenzará a las 6:00 p.m. y podrá seguirse a través de E!, USA Network y HBO Max. La cobertura de la alfombra roja dará inicio a las 4:00 p.m., dos horas antes del evento principal.

Horarios para el resto de América Latina

La diferencia horaria determina el momento de sintonización en cada territorio. En México, la ceremonia comenzará a las 6:00 p.m., mientras que en Colombia el arranque está fijado para las 7:00 p.m. Argentina recibirá la señal a las 9:00 p.m. del domingo. Para el público latinoamericano, la transmisión estará disponible mediante las señales de TNT y HBO Max, plataformas que ofrecerán cobertura completa del evento.

