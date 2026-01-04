Critics Choice Awards 2026: horarios y canales para ver la gala en directo desde Honduras y Estados Unidos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Critics Choice Awards 2026 inauguran este domingo la temporada de galardones con una ceremonia que reconoce las producciones destacadas de cine y televisión. Chelsea Handler regresa como anfitriona del evento, programado para las 4:00 p.m. en tiempo del Pacífico.
La transmisión estará disponible a través de E! y USA Network, con una cobertura que dará inicio dos horas antes para seguir el desfile por la alfombra roja. Justin Sylvester y Keltie Knight conducirán este segmento especial, acompañados por Will Marfuggi y Erin Lim.
Horarios de transmisión en Honduras
En Honduras, la ceremonia comenzará a las 6:00 p.m. y podrá seguirse a través de E!, USA Network y HBO Max. La cobertura de la alfombra roja dará inicio a las 4:00 p.m., dos horas antes del evento principal.
Horarios para el resto de América Latina
La diferencia horaria determina el momento de sintonización en cada territorio. En México, la ceremonia comenzará a las 6:00 p.m., mientras que en Colombia el arranque está fijado para las 7:00 p.m. Argentina recibirá la señal a las 9:00 p.m. del domingo.
Para el público latinoamericano, la transmisión estará disponible mediante las señales de TNT y HBO Max, plataformas que ofrecerán cobertura completa del evento.
Cobertura de la alfombra roja
El especial previo a la ceremonia comenzará a las 2:00 p.m. en tiempo del Pacífico (4:00 p.m. en Honduras), dos horas antes del evento principal. Esta cobertura anticipada permitirá observar el arribo de los nominados y las primeras reacciones desde la alfombra roja.
La duración estimada de la ceremonia completa alcanza las tres horas, sin incluir el segmento de alfombra roja. Las plataformas oficiales de los Critics Choice Awards mantendrán actualizaciones en tiempo real para quienes no puedan acceder a la transmisión televisiva.