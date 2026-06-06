Netflix frena película con Denzel Washington por alto presupuesto

Los Ángeles, Estados Unidos.- Denzel Washington y Antoine Fuqua estaban listos para volver a hacer dupla en el cine, pero el proyecto que los reuniría ha sido pausado indefinidamente por Netflix.
La cinta sería una ambiciosa producción sobre el legendario estratega militar Hannibal, que tendría como protagonista a Denzel Washington y como director a Antoine Fuqua, y aunque hasta ahora había tenido un buen avance, e incluso ya se había establecido un elenco, Netflix ha decidido pausarla por cuestiones relacionadas con su presupuesto, por lo que el rodaje previsto para comenzar a finales de año en Italia enfrenta un inesperado contratiempo.
La compañía de streaming y la producción de la cinta llegaron a un acuerdo, aunque aún se desconoce si Netflix retomará su interés por el proyecto de Fuqua.
La cinta, anunciada originalmente en 2023, marcaría una nueva colaboración entre Washington y Fuqua tras éxitos como Training Day y la saga The Equalizer. El personaje histórico en el que se basa es Hannibal, el célebre general cartaginés que desafió a Roma durante la Segunda Guerra Púnica, una de las figuras militares más reconocidas de la historia.
El guion está a cargo de John Logan, nominado al Oscar por trabajos como Gladiator y The Aviator, mientras que gran parte de la filmación estaba planeada en los estudios Cinecittà de Roma y diversas locaciones italianas.