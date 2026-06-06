Netflix frena película con Denzel Washington por alto presupuesto

Los Ángeles, Estados Unidos.- Denzel Washington y Antoine Fuqua estaban listos para volver a hacer dupla en el cine, pero el proyecto que los reuniría ha sido pausado indefinidamente por Netflix.

La cinta sería una ambiciosa producción sobre el legendario estratega militar Hannibal, que tendría como protagonista a Denzel Washington y como director a Antoine Fuqua, y aunque hasta ahora había tenido un buen avance, e incluso ya se había establecido un elenco, Netflix ha decidido pausarla por cuestiones relacionadas con su presupuesto, por lo que el rodaje previsto para comenzar a finales de año en Italia enfrenta un inesperado contratiempo.