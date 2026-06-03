Netflix estrena “El veredicto”, la docuserie que revive el juicio más polémico de Michael Jackson

Los Ángeles, Estados Unidos.- Más de dos décadas después de uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia del entretenimiento, Netflix vuelve a abrir el debate sobre la figura de Michael Jackson .

La plataforma estrenó este 3 de junio "Michael Jackson: El veredicto" (Michael Jackson: The Verdict), una miniserie documental de tres episodios que analiza el juicio de 2005 en el que el cantante fue acusado de varios delitos relacionados con abuso sexual infantil y finalmente absuelto de todos los cargos.

Lejos de presentar una biografía convencional, la producción se centra exclusivamente en el proceso judicial que marcó la etapa final de la carrera del artista y transformó para siempre la percepción pública sobre él.

La serie reúne testimonios de personas que participaron directamente en el caso, incluidos miembros del jurado, abogados, periodistas y otros actores clave que siguieron de cerca el desarrollo del juicio.

Uno de los aspectos más llamativos del documental es que busca reconstruir lo ocurrido dentro de la sala del tribunal, un espacio al que las cámaras no tuvieron acceso durante el proceso.



A través de entrevistas y material de archivo, la producción intenta ofrecer una mirada más detallada sobre las pruebas, los testimonios y las decisiones que llevaron a la absolución de Jackson.

