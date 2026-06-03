Netflix estrena “El veredicto”, la docuserie que revive el juicio más polémico de Michael Jackson

Los Ángeles, Estados Unidos.- Más de dos décadas después de uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia del entretenimiento, Netflix vuelve a abrir el debate sobre la figura de Michael Jackson.
La plataforma estrenó este 3 de junio "Michael Jackson: El veredicto" (Michael Jackson: The Verdict), una miniserie documental de tres episodios que analiza el juicio de 2005 en el que el cantante fue acusado de varios delitos relacionados con abuso sexual infantil y finalmente absuelto de todos los cargos.
Lejos de presentar una biografía convencional, la producción se centra exclusivamente en el proceso judicial que marcó la etapa final de la carrera del artista y transformó para siempre la percepción pública sobre él.
La serie reúne testimonios de personas que participaron directamente en el caso, incluidos miembros del jurado, abogados, periodistas y otros actores clave que siguieron de cerca el desarrollo del juicio.
Uno de los aspectos más llamativos del documental es que busca reconstruir lo ocurrido dentro de la sala del tribunal, un espacio al que las cámaras no tuvieron acceso durante el proceso.
A través de entrevistas y material de archivo, la producción intenta ofrecer una mirada más detallada sobre las pruebas, los testimonios y las decisiones que llevaron a la absolución de Jackson.
Entre la reivindicación y la controversia
A pesar de haber sido declarado inocente por la justicia estadounidense, el nombre de Michael Jackson continúa generando controversia.
Para muchos fanáticos, el cantante sigue siendo una de las figuras más influyentes en la historia de la música popular, responsable de revolucionar la industria con álbumes como Thriller, Bad y Dangerous.
Sin embargo, las acusaciones que enfrentó durante su vida han seguido siendo objeto de debate incluso después de su muerte en 2009.
La llegada de "Michael Jackson: El veredicto" se produce además en un momento de renovado interés por la figura del artista.
Hace un mes llegó a los cines "Michael", la esperada película biográfica dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por su sobrino, Jaafar Jackson.
Mientras el largometraje recorre los momentos más importantes de la vida y carrera del cantante, la apuesta de Netflix dirige la atención hacia uno de los capítulos más polémicos de su historia.
Entre la reivindicación y la controversia
El estreno del documental refleja cómo el legado de Michael Jackson continúa siendo objeto de análisis, discusión y reinterpretación.
Años después de su fallecimiento, su música sigue acumulando reproducciones, sus éxitos permanecen vigentes y su influencia artística resulta indiscutible. Pero las controversias que rodearon su vida siguen despertando interés y generando preguntas entre nuevas generaciones.
Con "Michael Jackson: El veredicto", Netflix no solo revisita un juicio que captó la atención del mundo entero, sino que vuelve a situar en el centro de la conversación a una de las figuras más complejas, admiradas y debatidas de la cultura popular.