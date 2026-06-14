Netflix renueva "La casa Guinness" para una segunda temporada

Londres, Inglaterra.- La historia de los Guinness aún tiene mucho por servir. La revista especializada Variety reveló que Netflix ha dado luz verde a una segunda temporada de House of Guinness ("La casa Guinness"), el drama histórico creado por el guionista británico Steven Knight, el mismo artífice detrás de Peaky Blinders. Netflix declinó hacer comentarios oficiales sobre la renovación, pero las fuentes cercanas a la producción confirmaron al medio que el rodaje arrancará a principios de 2027. La temporada inaugural, compuesta por ocho capítulos y estrenada el 25 de septiembre de 2025, transportó a la audiencia a la Irlanda de los años 1860, donde narró un relato ficticio inspirado en el clan Guinness, la dinastía detrás de uno de los imperios cerveceros más emblemáticos del planeta. La trama giró en torno a los herederos del magnate Sir Benjamin Guinness tras su muerte, entre rivalidades fraternas envenenadas y una turbulencia política que no da tregua. El elenco principal estuvo encabezado por Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn y Fionn O'Shea como los cuatro herederos del clan, acompañados por James Norton, Niamh McCormack, Jack Gleeson, Seamus O'Hara, Michael McElhatton, David Wilmot, Dervla Kirwan y Danielle Galligan, entre otros. La primera temporada no tuvo el impacto inmediato de un fenómeno viral, pero sí construyó una base sólida de audiencia.

Acumuló más de 118 millones de horas vistas en sus primeras cuatro semanas y sostuvo una presencia estable en el Top 10 diario del Reino Unido e Irlanda. Entre la crítica anglosajona, la recepción fue mayoritariamente positiva: al momento de su estreno, alcanzó un 89% de aprobación en Rotten Tomatoes.

Un final que exige continuación

Buena parte de la expectativa en torno a una segunda entrega nació del propio cierre de la primera. La temporada uno concluyó con el destino de los hermanos Guinness en el aire, después de que el rebelde Patrick Cochrane disparara su arma mientras Arthur pronunciaba un discurso en un acto público. La pregunta que quedó flotando —si Arthur sobrevive o no— es el motor narrativo que Knight tendrá que resolver o explotar en los nuevos episodios. La ambición del creador va más allá de una sola continuación. En declaraciones al Irish Mirror, Knight fue categórico sobre sus planes a largo plazo: "Sí, por supuesto. Vamos a hacer la segunda temporada, y la tercera, y la cuarta", afirmó, con la intención de llevar la narrativa hasta la década de 1960. La idea es que la serie pueda saltar años en el tiempo, al estilo de Peaky Blinders, acompañando la evolución de la familia y de Irlanda a lo largo de un siglo de transformaciones.

Knight ya había dado señales de ese optimismo meses antes. En enero de 2026, durante una entrevista con Radio Times, el creador aseguró que estaba "realmente muy satisfecho" con la respuesta internacional que recibió la serie y elogió especialmente al elenco.

Cuando fue consultado directamente sobre una segunda temporada, evitó dar detalles y respondió con una frase que aumentó las especulaciones: "Estaba a punto de seguir hablando, pero no lo haré."

El reparto, también dispuesto a volver