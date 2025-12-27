Diez claves para entender Peaky Blinders, previo al estreno de la película

La serie está ambientada en Birmingham, Inglaterra, justo después de la I Guerra Mundial (1919), mostrando la vida de la clase trabajadora y la evolución de bandas criminales. En la primera temporada se presenta a la familia Shelby y cómo Tommy Shelby comienza a expandir su banda criminal, los Peaky Blinders, mientras lidia con la policía, rivales y su ambición de poder.
La banda Peaky Blinders es una pandilla que se dedica a apuestas, contrabando y otros delitos, pero busca siempre aumentar su poder e influencia. Los Peaky Blinders se expanden hacia Londres, enfrentándose a bandas rivales y consolidando negocios legales e ilegales.
La serie refleja cómo la I Guerra Mundial afectó a los soldados, mostrando traumas psicológicos, cicatrices físicas y un sentido de alienación en los personajes.
La influencia de Tommy va más allá de Birmingham y Londres, y se involucra en negocios internacionales y tratos con la mafia rusa, mientras la familia enfrenta traiciones internas. La historia mezcla estrategias criminales, peleas y asesinatos, mostrando cómo la violencia es parte integral de la supervivencia y del ascenso social en ese contexto.
A lo largo de la serie se tocan temas de política, comunismo, fascismo y nacionalismo, además de la lucha de clases y la corrupción en las instituciones.
Mujeres como Polly Gray y Ada Shelby juegan papeles importantes, demostrando fuerza, inteligencia y capacidad de influencia dentro y fuera del clan. Pero Tommy es quien debe proteger a su familia mientras lucha por mantener su poder y seguridad, mostrando un lado más frío y estratégico.
La serie combina estética vintage-industrial con una banda sonora moderna y rock, creando un contraste único que potencia la tensión y el drama.
Un tema central en Peaky Blinders es la dualidad entre el poder, la ambición y los límites morales, mostrando cómo los personajes luchan entre la lealtad familiar, el amor y la supervivencia en un mundo brutal.
En sus últimas dos temporadas la serie se traslada a la década de 1920, con el contexto de la crisis económica global y el auge del fascismo en Europa.
La última temporada de la serie, ambientada en 1933, muestra cómo los Shelby enfrentan la creciente amenaza del fascismo y las consecuencias de sus propios actos. Aquí Tommy toma la decisión de retirarse, cuando ve cómo todo lo que ha construido se acaba ante sus ojos.
Ahora bien, la película se sitúa en 1940 durante la II Guerra Mundial, con un Tommy Shelby recibiendo el llamado de retomar el liderazgo al que renunció, en una época convulsa en la que su poder está anulado por los acontecimientos finales de la serie.
El creador de la serie y ahora la película "Peaky Blinders: El hombre inmortal", Steven Knight, ha dicho que la película no será el final total de Peaky Blinders, ya que también se planean nuevas series spin‑off dentro del mismo mundo narrativo.