Cillian Murphy regresa como Tommy Shelby en la película de Peaky Blinders en Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cillian Murphy vuelve a encarnar a Tommy Shelby en “Peaky Blinders: El hombre inmortal”, la película que da continuidad a la serie y que Netflix incorpora a su catálogo el viernes 20 de marzo.
El proyecto, escrito por Steven Knight, creador de la ficción televisiva, nació con la vocación de ofrecer un cierre cinematográfico al personaje y a la saga que lo construyó.
La trama arranca con Tommy Shelby apartado de su pasado criminal, consecuencia directa de los acontecimientos con los que concluyó la serie. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y una conspiración de fondo lo obligan a abandonar ese retiro.
El conflicto que lo empuja de regreso a Birmingham tiene como eje la introducción de moneda falsificada destinada a desestabilizar la economía británica, una operación con vínculos directos en la Alemania nazi.Birmingham aparece en el relato como una ciudad transformada por los bombardeos y la tensión del tiempo de guerra, escenario que imprime al filme un tono distinto al de la serie.
La amenaza, en esta ocasión, trasciende los límites del crimen organizado y adquiere una dimensión política e histórica