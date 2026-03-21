Cillian Murphy regresa como Tommy Shelby en la película de Peaky Blinders en Netflix

Los Ángeles, Estados Unidos.- Cillian Murphy vuelve a encarnar a Tommy Shelby en “Peaky Blinders: El hombre inmortal”, la película que da continuidad a la serie y que Netflix incorpora a su catálogo el viernes 20 de marzo.

El proyecto, escrito por Steven Knight, creador de la ficción televisiva, nació con la vocación de ofrecer un cierre cinematográfico al personaje y a la saga que lo construyó.

La trama arranca con Tommy Shelby apartado de su pasado criminal, consecuencia directa de los acontecimientos con los que concluyó la serie. Sin embargo, el estallido de la Segunda Guerra Mundial y una conspiración de fondo lo obligan a abandonar ese retiro.