Naomi Watts desvela su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Los Ángeles, Estados Unidos.- Con 39 años en la industria cinematográfica y más de 70 películas en su haber, Naomi Watts finalmente tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood .

​​​​​​​La intérprete de películas como "21 gramos" y "Lo imposible", por las que ha sido nominada al Oscar a Mejor actriz, fue la protagonista de una ceremonia llena de emoción y reconocimiento, en la que estuvo acompañada por su esposo Billy Crudup; su hijo Sasha Schreiber, quien llegó directo de clases; su hija Kai; y su hijastro Will; además de amigos y colegas de la industria como Jack Black, Sarah Paulson, Edward Norton, Kyle MacLachlan, Niecy Nash y el productor Ryan Murphy.

Ana Martínez, productora del evento organizado por la Cámara de Comercio de Hollywood, destacó que se enorgullecían de sumar a la actriz al popular paseo, "Naomi ha aportado una profundidad y una gracia inolvidables a la pantalla. Honramos su extraordinaria carrera y sus contribuciones al cine, que han dejado una huella duradera e inspirado a audiencias y artistas en todo el mundo”.

Por su parte, la actriz se mostró emocionada por el reconocimiento, y dijo que más tarde, cuando recordara ese momento, sentiría un gran orgullo y felicidad.

Watts también mencionó en su discurso que su trayectoria ha sido de trabajo muy duro y resiliencia, y que muchas veces estuvo a punto de renunciar a la actuación, pero que no sabía que más hacer, y que además de que le encanta actuar, para ella es un privilegio.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

La estrella de Naomi Watts es la número 2,825. Este año varios famosos han recibido el mismo reconocimiento, entre ellos Al Pacino, Jessica Chastain, Gal Gadot, Fran Drescher y Def Leppard.