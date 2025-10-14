  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Naomi Watts desvela su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La estrella 2,825 de la famosa avenida ahora pertenece a la actriz, que con casi cuarenta años de trayectoria celebró el reconocimiento con su familia y colegas

  • 14 de octubre de 2025 a las 14:46
Naomi Watts desvela su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz se mostró agradecida por el homenaje a una trayectoria que inició en 1986.

 Foto: EFE

Los Ángeles, Estados Unidos.- Con 39 años en la industria cinematográfica y más de 70 películas en su haber, Naomi Watts finalmente tiene su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El emotivo adiós de Keanu Reeves a Diane Keaton: “Fue una artista y una persona muy especial”

​​​​​​​La intérprete de películas como "21 gramos" y "Lo imposible", por las que ha sido nominada al Oscar a Mejor actriz, fue la protagonista de una ceremonia llena de emoción y reconocimiento, en la que estuvo acompañada por su esposo Billy Crudup; su hijo Sasha Schreiber, quien llegó directo de clases; su hija Kai; y su hijastro Will; además de amigos y colegas de la industria como Jack Black, Sarah Paulson, Edward Norton, Kyle MacLachlan, Niecy Nash y el productor Ryan Murphy.

Junto a la actriz Naomi Watts están el actor Edward Norton y el guionista Ryan Murphy.

Junto a la actriz Naomi Watts están el actor Edward Norton y el guionista Ryan Murphy.

 (Foto: EFE)

Ana Martínez, productora del evento organizado por la Cámara de Comercio de Hollywood, destacó que se enorgullecían de sumar a la actriz al popular paseo, "Naomi ha aportado una profundidad y una gracia inolvidables a la pantalla. Honramos su extraordinaria carrera y sus contribuciones al cine, que han dejado una huella duradera e inspirado a audiencias y artistas en todo el mundo”.

Por su parte, la actriz se mostró emocionada por el reconocimiento, y dijo que más tarde, cuando recordara ese momento, sentiría un gran orgullo y felicidad.

Watts también mencionó en su discurso que su trayectoria ha sido de trabajo muy duro y resiliencia, y que muchas veces estuvo a punto de renunciar a la actuación, pero que no sabía que más hacer, y que además de que le encanta actuar, para ella es un privilegio.

La estrella de Naomi Watts es la número 2,825. Este año varios famosos han recibido el mismo reconocimiento, entre ellos Al Pacino, Jessica Chastain, Gal Gadot, Fran Drescher y Def Leppard.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias