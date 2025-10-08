Julia Roberts afirma que Hollywood "sigue siendo supermasculino"

Durante la promoción de After the Hunt, bajo la dirección de Luca Guadagnino, Julia Roberts aprovechó el momento para cuestionar la desigualdad de género que, pese al paso del tiempo, sigue presente en la industria cinematográfica.
En conversación con The Times, tras la presentación del filme en el Festival de Venecia, la actriz fue contundente al describir el entorno laboral de Hollywood.
“Sigue siendo supermasculino, pero no tengo miedo”, afirmó, marcando distancia de la pasividad con la que suelen abordarse estas conversaciones.
Roberts da vida en la película a Alma Imhoff, una profesora de filosofía cuyo conflicto interior refleja la tensión entre la ética y el poder.
La actriz reconoció sentirse identificada con el personaje: “Cualquier mujer, en cualquier puesto que no sea mayoritariamente femenino, puede recitar el discurso de Alma. Todas hemos tenido esa experiencia. Porque a menudo me encuentro sentada a una mesa y, quizás, solo hay otra mujer allí”.
La intérprete aprovechó la entrevista para reflexionar sobre el impacto del movimiento #MeToo y los dilemas que ha generado en torno a la cultura de la cancelación.
“Todos estamos de acuerdo en que sí, eso estuvo mal. No lo volvamos a hacer. Pero, luego, hay otros momentos en los que piensas: bueno, ¿quién dice que esto debería meterse en un barril y prenderle fuego? Necesitamos matices”, expresó.
Con esa postura, Roberts defiende la necesidad de analizar los hechos con profundidad y preservar el diálogo, incluso cuando resulta incómodo.
Su intervención, más que una denuncia, busca reabrir la conversación sobre un sistema que, pese a los avances, sigue regido por estructuras dominadas por hombres.
Julia Roberts alcanzó la fama internacional en 1990 con Pretty Woman, la comedia romántica dirigida por Garry Marshall que la convirtió en un ícono del cine moderno.