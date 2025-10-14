El emotivo adiós de Keanu Reeves a Diane Keaton: “Fue una artista y una persona muy especial”

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor Keanu Reeves ha recordado a su compañera de reparto Diane Keaton tras conocerse su fallecimiento el pasado sábado. Ambos coincidieron en la comedia romántica Something’s Gotta Give (2003), dirigida por Nancy Meyers, una de las películas más emblemáticas de la filmografía de Keaton.

Durante la presentación de su nueva película Good Fortune en Nueva York, Reeves dedicó unas palabras a la actriz: “Tuve la oportunidad de trabajar con ella y fue una artista y una persona muy especial. Muy singular, y una creadora maravillosa”, declaró al medio The Hollywood Reporter.

En Something’s Gotta Give, Keaton interpretaba a Erica Barry, una dramaturga que se ve envuelta en un triángulo amoroso entre un joven médico (Reeves) y un magnate de la industria musical (Jack Nicholson). Su interpretación le valió una nominación al Óscar a mejor actriz, confirmando su estatus como una de las figuras más reconocidas de Hollywood.

Reeves y Keaton se reencontraron años después, en 2020, como presentadores durante la ceremonia de los Premios de la Academia, donde compartieron escenario en uno de los momentos más recordados de aquella gala.

La directora Nancy Meyers, responsable del filme, también rindió homenaje a Keaton a través de sus redes sociales. “Hemos perdido a una gigante. Una actriz brillante que una y otra vez se entregó para contar nuestras historias”, escribió.

Meyers recordó además su trabajo conjunto en Something’s Gotta Give: “Cuando necesitaba que llorara en escena tras escena, lo hacía con intensidad y lograba hacerlo divertido. A veces giraba en círculos antes de rodar para despojarse de cualquier distracción y estar plenamente en el momento”.

La cineasta concluyó su mensaje con una reflexión personal: “Era valiente, inimitable, nacida para ser estrella de cine. Su risa podía alegrarte el día. Conocerla y trabajar con ella cambió mi vida. Gracias, Di. Te echaré de menos para siempre”.