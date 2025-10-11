La vida de Diane Keaton, la actriz que marcó una era en el cine

Diane Keaton, la actriz estadounidense que marcó una época con su estilo inconfundible y una carrera de más de cinco décadas, falleció a los 79 años, confirmaron medios especializados. Su familia pidió privacidad y no reveló la causa del deceso, según informó la revista People.
Nacida como Diane Hall el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, fue la mayor de cuatro hermanos.
Su padre era ingeniero civil y su madre, ama de casa, una figura clave en su vocación artística. “Cantaba. Tocaba el piano. Era hermosa. Fue mi defensora”, recordó Keaton en una entrevista concedida a People en 2004.
Su interés por la actuación surgió en la adolescencia, cuando participaba en producciones escolares.
Más tarde estudió drama y se trasladó a Nueva York para dedicarse al teatro. Allí adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, debido a que el sindicato de actores ya contaba con otra “Diane Hall”.
Su primera oportunidad llegó en 1968, cuando fue suplente en la obra Hair en Broadway, donde atrajo la atención por negarse a aparecer en una escena grupal de desnudo.
Poco después, Woody Allen la eligió para coprotagonizar Play It Again, Sam (1969), dando inicio a una colaboración artística y personal que definiría gran parte de su carrera.
Keaton se consagró internacionalmente con "El padrino" (1972 y 1974) y The Annie Hall (1977), película por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz.
A partir de entonces, consolidó su presencia en Hollywood con títulos como Manhattan (1979), Reds (1981), Marvin’s Room (1996) y Something’s Gotta Give (2003).
Con su estilo singular, su humor sobrio y una naturalidad sin impostaciones, Diane Keaton redefinió el arquetipo femenino en el cine estadounidense. En 2022, dejó sus huellas inmortalizadas en el cemento del Teatro Chino de Hollywood como reconocimiento a su legado.