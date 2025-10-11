  1. Inicio
La vida de Diane Keaton, la actriz que marcó una era en el cine

Diane Keaton, reconocida actriz de "El padrino" y The Annie Hall, murió a los 79 años, consolidando una carrera artística de más de 50 años en cine y teatro

  • 11 de octubre de 2025 a las 14:17
1 de 10

Diane Keaton, la actriz estadounidense que marcó una época con su estilo inconfundible y una carrera de más de cinco décadas, falleció a los 79 años, confirmaron medios especializados. Su familia pidió privacidad y no reveló la causa del deceso, según informó la revista People.

 Foto: Shutterstock
2 de 10

Nacida como Diane Hall el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles, fue la mayor de cuatro hermanos.

 Foto: EFE
3 de 10

Su padre era ingeniero civil y su madre, ama de casa, una figura clave en su vocación artística. “Cantaba. Tocaba el piano. Era hermosa. Fue mi defensora”, recordó Keaton en una entrevista concedida a People en 2004.

 Foto: Shutterstock
4 de 10

Su interés por la actuación surgió en la adolescencia, cuando participaba en producciones escolares.

 Foto: Shutterstock
5 de 10

Más tarde estudió drama y se trasladó a Nueva York para dedicarse al teatro. Allí adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, debido a que el sindicato de actores ya contaba con otra “Diane Hall”.

 Foto: Shutterstock
6 de 10

Su primera oportunidad llegó en 1968, cuando fue suplente en la obra Hair en Broadway, donde atrajo la atención por negarse a aparecer en una escena grupal de desnudo.

 Foto: Shutterstock
7 de 10

Poco después, Woody Allen la eligió para coprotagonizar Play It Again, Sam (1969), dando inicio a una colaboración artística y personal que definiría gran parte de su carrera.

 Foto: Shutterstock
8 de 10

Keaton se consagró internacionalmente con "El padrino" (1972 y 1974) y The Annie Hall (1977), película por la que ganó el Oscar a Mejor Actriz.

 Foto: Shutterstock
9 de 10

A partir de entonces, consolidó su presencia en Hollywood con títulos como Manhattan (1979), Reds (1981), Marvin’s Room (1996) y Something’s Gotta Give (2003).

 Foto: Shutterstock
10 de 10

Con su estilo singular, su humor sobrio y una naturalidad sin impostaciones, Diane Keaton redefinió el arquetipo femenino en el cine estadounidense. En 2022, dejó sus huellas inmortalizadas en el cemento del Teatro Chino de Hollywood como reconocimiento a su legado.

 Foto: Shutterstock
