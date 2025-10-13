La confesión de Al Pacino tras la muerte de Diane Keaton: era "el amor de su vida"

El actor Al Pacino ha expresado pesar por no haberse casado con Diane Keaton, tras conocerse la muerte de la intérprete estadounidense a los 79 años en California. Según declaraciones de su entorno, recogidas por el Daily Mail, Pacino considera que Keaton fue “el amor de su vida”.
La relación entre ambos se extendió, con interrupciones, durante casi dos décadas. Se conocieron en el rodaje de The Godfather (1972), donde interpretaron a Michael Corleone y Kay Adams, y comenzaron a salir en 1974.
La relación concluyó definitivamente en 1990, cuando Keaton le planteó un compromiso que él no aceptó.
“Durante años decía que si algo estaba destinado a ser, nunca era tarde para volver a intentarlo. Pero ahora, lamentablemente, ya no podrá ser”, comentó un amigo cercano del actor, citado por el medio británico.
Pacino y Keaton mantuvieron una relación estrechamente vinculada a su colaboración profesional. Ambos coincidieron en las tres entregas de The Godfather, un vínculo que los acompañó incluso después de su separación. Pese a vivir en barrios próximos de Beverly Hills, nunca retomaron el contacto.
“Dijo que no había necesidad de hablar más; todo lo que tenían que decirse ya se había dicho entonces”, relató la misma fuente.
En entrevistas previas, la actriz había reflexionado sobre su relación con Pacino. En 2017 declaró al Sunday Times que, aunque deseaba que él diera el paso, el matrimonio no habría funcionado. “Pensé que quizá se casaría conmigo algún día, pero fue mejor así. Habría sido un error para los dos”, explicó entonces. Keaton señaló que ambos eran personas independientes y con necesidades distintas: “Él necesitaba a alguien que cuidara de él, y yo también buscaba a alguien que me cuidara. Fue importante despedirnos y seguir adelante, aunque no fue mi elección”.
Ninguno de los dos contrajo matrimonio. Keaton adoptó a dos hijos, Dexter y Duke, ya en la madurez, mientras que Pacino es padre de cuatro hijos fruto de distintas relaciones, el más pequeño nacido en 2023 con la productora Noor Alfallah.