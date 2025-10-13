La confesión de Al Pacino tras la muerte de Diane Keaton: era "el amor de su vida"

En entrevistas previas, la actriz había reflexionado sobre su relación con Pacino. En 2017 declaró al Sunday Times que, aunque deseaba que él diera el paso, el matrimonio no habría funcionado. “Pensé que quizá se casaría conmigo algún día, pero fue mejor así. Habría sido un error para los dos”, explicó entonces. Keaton señaló que ambos eran personas independientes y con necesidades distintas: “Él necesitaba a alguien que cuidara de él, y yo también buscaba a alguien que me cuidara. Fue importante despedirnos y seguir adelante, aunque no fue mi elección”.