La increíble fortuna de Diane Keaton: el imperio secreto que construyó comprando y vendiendo casas millonarias

La ganadora del Oscar forjó su patrimonio no solo con el cine, sino con una astuta carrera en el sector inmobiliario, siendo su última acción la venta de su "hogar soñado" por $29 millones antes de que su salud se deteriorara.
Keaton consolidó su patrimonio a lo largo de más de cinco décadas de carrera cinematográfica, combinando su trabajo como actriz y directora con una destacada actividad en el sector inmobiliario.
A lo largo de su vida, realizó numerosas operaciones de compraventa de propiedades en California y Arizona.
En 2004, adquirió una casa en Laguna Beach por 7.5 millones de dólares y la vendió dos años después por 12.75 millones. En 2012, compró una residencia en Pacific Palisades por 5.6 millones, que más tarde vendió por 6.9 millones. También invirtió en una vivienda en Tucson (Arizona) que revendió con una ganancia de más de un millón.
Su última gran propiedad, ubicada en Los Ángeles, fue descrita por ella misma como su “hogar soñado”. La actriz dedicó casi una década a renovarla y documentó el proceso en su libro The House That Pinterest Built. En marzo de este año, cuando su salud comenzó a deteriorarse, decidió ponerla en venta por 29 millones de dólares.
Diane Keaton nunca contrajo matrimonio, pero adoptó a dos hijos —Dexter y Duke— en su madurez, a quienes crió como madre soltera. Según diversas fuentes, serán ellos los principales herederos de su patrimonio.
Lejos de las convenciones de Hollywood, Keaton llevó una vida reservada, marcada por su independencia y su interés por la arquitectura, la literatura y el arte. En una entrevista concedida años atrás, afirmó: “No creo que el matrimonio hubiese sido una buena idea para mí. Estoy contenta de no haberlo hecho”.
El fallecimiento de Keaton ha provocado numerosas reacciones en la industria cinematográfica. La cantante y actriz Bette Midler, compañera de reparto en The First Wives Club (1996), expresó su pesar afirmando: “Era divertida, honesta y libre de toda competitividad. Lo que veías en ella era auténtico”.