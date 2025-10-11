Fallece Diane Keaton, leyenda de Hollywood y ganadora del Oscar

California, Estados Unidos.- La reconocida actriz y directora Diane Keaton murió a los 79 años, según confirmaron este sábado medios especializados.

Keaton, reconocida por su rol en la icónica saga "El padrino", falleció en California.

No se conoce todavía la causa de su fallecimiento y su familia pidió "privacidad", según confirmó la revista People.

Keaton trabajó como actriz, directora y productora durante una carrera de más de medio siglo que se inició con Lovers and Other Strangers en 1970.

Un Oscar a Mejor actriz protagonista, dos Globos de Oro y un BAFTA respaldan toda una vida en la élite desde que alcanzara la fama mundial con la saga "El padrino" (cuyas dos primeras entregas se estrenaron en 1972 y 1974) y con la cinta The Annie Hall (1977), dirigida por Woody Allen, que le valdría la estatuilla dorada.