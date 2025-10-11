Fallece Diane Keaton, leyenda de Hollywood y ganadora del Oscar

California, Estados Unidos.- La reconocida actriz y directora Diane Keaton murió a los 79 años, según confirmaron este sábado medios especializados.
Keaton, reconocida por su rol en la icónica saga "El padrino", falleció en California.
No se conoce todavía la causa de su fallecimiento y su familia pidió "privacidad", según confirmó la revista People.
Keaton trabajó como actriz, directora y productora durante una carrera de más de medio siglo que se inició con Lovers and Other Strangers en 1970.
Un Oscar a Mejor actriz protagonista, dos Globos de Oro y un BAFTA respaldan toda una vida en la élite desde que alcanzara la fama mundial con la saga "El padrino" (cuyas dos primeras entregas se estrenaron en 1972 y 1974) y con la cinta The Annie Hall (1977), dirigida por Woody Allen, que le valdría la estatuilla dorada.
Manhattan (1979), Reds (1981), Shoot the Moon (1982), Marvin´s Room (1996) o Something's Gotta Give (2003) son otros de los muchos títulos aclamados por la crítica en los que aparece Keaton.
Las últimas películas en las que participó fueron Summer Camp (2024), donde interpretó a Nora, y Arthur's Whisky (2024), donde interpretó el papel de Linda.
Sobre la actriz...
Nacida el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles bajo el nombre de Diane Hall, fue la mayor de cuatro hermanos.
Su padre era ingeniero civil y su madre, ama de casa con inquietudes artísticas. “Cantaba. Tocaba el piano. Era hermosa. Fue mi defensora”, recordó Keaton en una entrevista con People en 2004.
Adoptó el apellido de soltera de su madre para inscribirse en el sindicato de actores, ya que otra intérprete usaba su nombre original.
Su carrera escénica comenzó en Broadway con la obra Hair (1968), donde destacó por su negativa a participar en una escena de desnudo.
Poco después, Woody Allen la eligió como coprotagonista de Play It Again, Sam (1969), marcando el inicio de una colaboración creativa que definiría parte de su legado artístico.
Con su muerte, Hollywood se despide de una actriz que desafió los estereotipos femeninos y dejó una huella imborrable en la historia del cine.