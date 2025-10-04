Dakota Johnson, la actriz que desafía etiquetas en Hollywood, cumple 36 años

La actriz, nacida el 4 de octubre de 1989 en Austin, Texas, celebra hoy sus 36 años de vida, consolidada como una de las figuras más versátiles del nuevo Hollywood.
Hija de estrellas. Dakota es fruto de una de las familias más famosas del cine: su madre es Melanie Griffith y su padre, Don Johnson. Además, su abuela es la legendaria Tippi Hedren, protagonista de "Los pájaros de Alfred Hitchcock".
Su salto a la fama mundial. Aunque ya había trabajado en varias películas, el papel de Anastasia Steele en "Cincuenta sombras de Grey" (2015) la convirtió en un fenómeno global.
Más allá del erotismo. Tras la trilogía de "Cincuenta sombras", Dakota eligió proyectos independientes para demostrar su rango actoral, como Suspiria, The Lost Daughter y Cha Cha Real Smooth.
Amante del cine de autor. La actriz ha colaborado con directores como Luca Guadagnino, Maggie Gyllenhaal y Cooper Raiff, ganándose el respeto de la crítica por su autenticidad y sutileza interpretativa.
Empresaria y productora. Además de actuar, Dakota fundó su propia productora, TeaTime Pictures, desde donde impulsa proyectos con enfoque artístico y femenino.
Una mujer con estilo propio. Su elegancia relajada y su predilección por la moda vintage la han convertido en un ícono de estilo. Ha sido imagen de marcas como Gucci y ha brillado en la alfombra roja con looks memorables.
Una actriz que no teme a los retos. En 2023 sorprendió al sumarse al universo de superhéroes como protagonista de Madame Web, la cinta de Marvel producida por Sony.
Defensora de la libertad creativa. En diversas entrevistas, Dakota ha expresado su rechazo a los estereotipos de Hollywood y su interés por contar historias que representen a mujeres reales y complejas.
Una artista con futuro prometedor. A sus 36 años, Dakota Johnson se consolida como actriz, productora y referente de autenticidad en la industria del cine.
Junto a los grandes de Hollywood. En Materialists (2025), su más reciente estreno en cines, Johnson interpreta a Lucy, una casamentera neoyorquina talentosa que termina enredada en un triángulo sentimental entre un millonario encantador (Pedro Pascal) y su exnovio luchando por la actuación (Chris Evans).
Su humor, su sello. Dakota a menudo combina sarcasmo y espontaneidad en sus entrevistas: no teme responder con frescura a preguntas incómodas y volverse viral con su gracia natural.