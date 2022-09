El mundo del anime y el cosplay son una nueva comunidad en Honduras

La mente no tiene límite

Varios cosplays comparten la idea que la imaginación es no tiene límite e incitan a aquellos que también quieran hacer un cosplay que lo hagan, que no les importe lo que los demás opinen, que lleven a cabo sus sueños, pues para soñar no hay edades.

A estos eventos llegan personas desde un año hasta 50 años, quienes también sin importar nada siguen disfrazándose e interpretando a los personajes favoritos de su infancia.

Además, aconsejan a las personas que están iniciando en el mundo del anime a que vean algunas series, películas, que lean mangas y así de poco le irán tomando gusto a estos eventos e incluso hasta podrían un día crear su propio cosplay.

VEA TAMBIÉN: Encuentro de superhéroes, personajes de animé y videojuegos

“Este tipo de convenciones de animes son poco apoyados en el país”, según comentó uno de los organizadores del evento, porque aún sabiendo que son varias las personas de distintas edades quienes comparten el gusto por los comics, animes, series, no reciben el apoyo necesario.

Muchas personas que comparten el gusto por los animes, videojuegos, monstruos de fantasía o seres fantásticos se reúnen para compartir ese mismo sentimiento, lugares donde aprovechan liberar su imaginación.