Michael B. Jordan prepara su retiro temporal del cine en 2027

Los Ángeles, Estados Unidos.- Michael B. Jordan prepara su retiro temporal del cine para el otro año, tras un 2026 colmado de éxito en su carrera. Después de años de trabajo ininterrumpido, el actor y también director estadounidense de 39 años considera que es momento de poner una pausa.

El intérprete protagoniza la portada de octubre de la revista Vogue, y en una entrevista exclusiva con la publicación reveló sus planes y lo que ha vivido este año. El mencionado descanso llegará después de que complete los proyectos que actualmente forman parte de su agenda, entre ellos la nueva versión de The Thomas Crown Affair, en la que ejerce como protagonista, productor y director. “Probablemente me tome el resto del año próximo libre”, afirmó el actor, quien explicó que ese periodo le permitirá reflexionar y asimilar todo lo ocurrido durante una etapa especialmente intensa de su carrera. “Porque, honestamente, estuve en constante movimiento”, agregó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Un año de trabajo y emociones

La decisión llega después de que Jordan recibiera su primer Oscar al Mejor actor por su trabajo en Sinners, película dirigida por Ryan Coogler en la que interpretó a los hermanos gemelos Smoke y Stack. El reconocimiento, obtenido en la 98 edición de los premios de la Academia, coronó una colaboración profesional que comenzó en 2013 con Fruitvale Station y posteriormente continuó con títulos como Creed, Black Panther y Sinners. El ritmo de trabajo también tuvo un impacto físico. Según relató Jordan a Vogue, después de recibir el Oscar necesitó cuatro días de recuperación con suero intravenoso debido al desgaste acumulado durante la temporada de premios.

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