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Michael B. Jordan gana el Oscar a Mejor Actor en 2026

Michael B. Jordan ganó el Oscar a mejor actor protagonista por “Sinners”, mientras Timothée Chalamet quedó sin premio tras una temporada marcada por polémicas.

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 21:17
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