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Jessie Buckley gana el Oscar a Mejor Actriz por Hamnet

Jessie Buckley ganó el Oscar a Mejor Actriz en 2026 por su papel en Hamnet, convirtiéndose en la primera actriz irlandesa en lograr este reconocimiento.

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 21:49
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