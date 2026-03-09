Mensaje de Pepe Aguilar por el Día de la Mujer desata críticas en redes al defender a su hija

Ciudad de México, México.- El cantante de regional mexicano Pepe Aguilar generó controversia en redes sociales tras publicar un mensaje por el Día Internacional de la Mujer en el que hizo referencia a la situación que enfrenta su hija, Ángela Aguilar, quien ha sido objeto de constantes críticas en internet.

A través de sus plataformas digitales, el intérprete reflexionó sobre el trato que reciben las mujeres en redes sociales, señalando que existe una contradicción entre el discurso público y el comportamiento en línea.

“Pedimos respeto para las mujeres, pero en redes aplaudimos cuando una es humillada”, escribió el artista.