Mensaje de Pepe Aguilar por el Día de la Mujer desata críticas en redes al defender a su hija

Ciudad de México, México.- El cantante de regional mexicano Pepe Aguilar generó controversia en redes sociales tras publicar un mensaje por el Día Internacional de la Mujer en el que hizo referencia a la situación que enfrenta su hija, Ángela Aguilar, quien ha sido objeto de constantes críticas en internet.
A través de sus plataformas digitales, el intérprete reflexionó sobre el trato que reciben las mujeres en redes sociales, señalando que existe una contradicción entre el discurso público y el comportamiento en línea.
“Pedimos respeto para las mujeres, pero en redes aplaudimos cuando una es humillada”, escribió el artista.
En su publicación, el cantante también enfatizó que “si la igualdad se defiende en la calle pero se rompe en redes sociales, algo estamos entendiendo mal”, frase que rápidamente generó reacciones divididas entre los usuarios.
La reacción de Pepe Aguilar surge en medio de la polémica que rodea a su hija Ángela Aguilar, quien ha recibido críticas constantes, especialmente tras el escándalo mediático relacionado con su esposo, Christian Nodal, y la cantante argentina Cazzu.
En redes sociales, algunos usuarios han lanzado comentarios ofensivos contra la joven cantante. Frases como “la más resbalosa de México”, “tutorial de cómo quitar esposos” o “aquí no hay ninguna víctima”.
La controversia se intensificó luego de que Ángela Aguilar compartiera el mismo mensaje publicado por su padre a través de sus historias en Instagram, lo que fue interpretado por algunos seguidores como una forma de respaldar el pronunciamiento.
Además, la intérprete también reposteó un video en el que se cuestionaban los roles de género tradicionales y se defendía la equidad entre hombres y mujeres.