Ángela Aguilar pierde ante Majo Aguilar en Premio Lo Nuestro y aviva la polémica familiar

La prima mayor se llevó el galardón a Mejor Combinación Femenina junto a Yuridia por “Brujería”, superando la colaboración de Ángela en “Qué Agonía”

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 17:34
Ángela Aguilar pierde ante Majo Aguilar en Premio Lo Nuestro y aviva la polémica familiar

La categoría enfrentaba directamente a las dos integrantes de la dinastía Aguilar, lo que generó especial atención mediática.

Foto: Cortesía

Miami, Estados Unidos.- La cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, perdió frente a su prima Majo Aguilar en la categoría Mejor Combinación Femenina de Premio Lo Nuestro, donde ambas competían en colaboraciones distintas junto a Yuridia.

El galardón fue otorgado a la interpretación del tema “Brujería”, dejando sin estatuilla a la versión de “Qué Agonía”.

La categoría enfrentaba directamente a las dos integrantes de la dinastía Aguilar, lo que generó especial atención mediática.

Pepe Aguilar niega que agresión en Zacatecas fuera contra Ángela Aguilar y Nodal

Mientras Majo compartía nominación con Yuridia por “Brujería”, Ángela hacía lo propio con la misma cantante por “Qué Agonía”, pero su propuesta no resultó ganadora.

El resultado provocó reacciones en redes sociales y en el mundo del espectáculo, donde desde hace tiempo circulan versiones sobre una supuesta rivalidad entre ambas primas.

Los rumores de distanciamiento familiar han sido constantes en los últimos años. Uno de los episodios más señalados fue la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal, evento al que Majo no habría sido invitada, lo que alimentó las especulaciones.

Aunque tanto Ángela como Majo han negado públicamente cualquier conflicto, la narrativa de una supuesta enemistad continúa presente entre seguidores y medios. Por ello, el triunfo de Majo en una categoría donde competía directamente con su prima fue interpretado como un nuevo capítulo en esa historia.

Ángela Aguilar afirma sentirse víctima de señalamientos "injustos"

Cabe señalar que ambas cantantes aún se encuentran compitiendo en la categoría Artista Femenina del Año – Música Mexicana, donde nuevamente aparecen nominadas. Hasta el momento no se ha dado a conocer a la ganadora de ese apartado.

La expectativa por ese resultado creció tras el desenlace en Mejor Combinación Femenina, ya que un nuevo triunfo de Majo o una victoria de Ángela podrían reavivar el debate sobre la rivalidad entre las primas.

