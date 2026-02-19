Ángela Aguilar pierde ante Majo Aguilar en Premio Lo Nuestro y aviva la polémica familiar

Miami, Estados Unidos.- La cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, perdió frente a su prima Majo Aguilar en la categoría Mejor Combinación Femenina de Premio Lo Nuestro, donde ambas competían en colaboraciones distintas junto a Yuridia. El galardón fue otorgado a la interpretación del tema “Brujería”, dejando sin estatuilla a la versión de “Qué Agonía”. La categoría enfrentaba directamente a las dos integrantes de la dinastía Aguilar, lo que generó especial atención mediática.

Mientras Majo compartía nominación con Yuridia por “Brujería”, Ángela hacía lo propio con la misma cantante por “Qué Agonía”, pero su propuesta no resultó ganadora. El resultado provocó reacciones en redes sociales y en el mundo del espectáculo, donde desde hace tiempo circulan versiones sobre una supuesta rivalidad entre ambas primas. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE Los rumores de distanciamiento familiar han sido constantes en los últimos años. Uno de los episodios más señalados fue la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal, evento al que Majo no habría sido invitada, lo que alimentó las especulaciones. Aunque tanto Ángela como Majo han negado públicamente cualquier conflicto, la narrativa de una supuesta enemistad continúa presente entre seguidores y medios. Por ello, el triunfo de Majo en una categoría donde competía directamente con su prima fue interpretado como un nuevo capítulo en esa historia.