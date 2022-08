Las mejores presentaciones de Cesia Sáenz en La Academia

No todo ha sido fácil para la hondureña de 23 años, en sus primeras presentaciones fue criticada por su falta de habilidad para bailar, su “soberbia” y su manera de interpretar, sin embargo, nadie puede negar que Cesia ha tenido presentaciones espectaculares.

Tercer concierto: “Él me mintió”

La bella hondureña entró muy segura, usando un vestido en color rojo y negro, luciendo su risada melena suelta. En esa ocasión interpretó con su poderosa voz la canción “Él me mintió”, de la cantante Amanda Miguel.

“La leona de Honduras”, rugió en el escenario nuevamente con la interpretación del tema “Oye” de Beyoncé durante la segunda parte de la semifinal de La Academia.

Usando un vestido largo en color negro y con su cabello recogido, la catracha interpretó, de manera impecable, con mucha entrega y fuerza, el recordado éxito de la artista estadounidense.

A pesar de que la hondureña fue criticada por “no conectar con el público”, fue elogiada por su hermosa voz.

Ana Bárbara, dijo que “es extremadamente perfecto lo que sabes hacer”, además de resaltar que “muy pocas personas en el mundo pueden hacer eso, ni siquiera hubo un error”.

“Teníamos que decirlo, pero me encantas, me fascinas, me vuelves loca. Tu voz es bellísima”, agregó Ana Bárbara para finalizar su participación.