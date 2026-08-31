Marius Borg Høiby deja el arresto domiciliario para despedir a Harald V

Oslo, Noruega.- La fiscalía noruega autorizó a Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit y condenado en junio pasado por violación, a salir de manera temporal del arresto domiciliario que cumple para participar en los actos de despedida al exrey Harald V, fallecido el viernes 28 de agosto a los 89 años.

Høiby, de 29 años, nació de una relación de su madre, anterior a su matrimonio con el hoy rey Haakon VIII, por lo que no ostenta título real ni lugar en la línea de sucesión.

En junio, un tribunal de Oslo lo declaró culpable de dos delitos de violación y de otros cargos vinculados a violencia y maltrato hacia exparejas, aunque lo absolvió de dos acusaciones adicionales de agresión sexual.

La condena, de cuatro años de prisión, se encuentra apelada y, mientras avanza ese proceso, Høiby cumple arresto domiciliario con vigilancia electrónica.