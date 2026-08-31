Marius Borg Høiby deja el arresto domiciliario para despedir a Harald V

Oslo, Noruega.- La fiscalía noruega autorizó a Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit y condenado en junio pasado por violación, a salir de manera temporal del arresto domiciliario que cumple para participar en los actos de despedida al exrey Harald V, fallecido el viernes 28 de agosto a los 89 años.
Høiby, de 29 años, nació de una relación de su madre, anterior a su matrimonio con el hoy rey Haakon VIII, por lo que no ostenta título real ni lugar en la línea de sucesión.
En junio, un tribunal de Oslo lo declaró culpable de dos delitos de violación y de otros cargos vinculados a violencia y maltrato hacia exparejas, aunque lo absolvió de dos acusaciones adicionales de agresión sexual.
La condena, de cuatro años de prisión, se encuentra apelada y, mientras avanza ese proceso, Høiby cumple arresto domiciliario con vigilancia electrónica.
El rey noruego murió la madrugada del viernes en el Hospital Universitario de Oslo, donde permanecía internado desde el 17 de agosto por una afección sanguínea.
Su fallecimiento activó la sucesión automática prevista por la Constitución noruega y llevó a su hijo Haakon a asumir el trono bajo el nombre de Haakon VIII, mientras Mette-Marit pasó a ocupar el papel de reina consorte.
Antes de la muerte de Harald, Høiby ya había recibido un primer permiso para visitarlo en el hospital.
Este lunes 31 de agosto se sumó al resto de la familia real en el traslado del féretro desde el Palacio Real hasta la capilla del recinto, donde la ciudadanía noruega puede acudir a presentar sus respetos al monarca fallecido.
En paralelo a las autorizaciones judiciales, la cuenta oficial de la casa real noruega compartió en redes sociales fotografías familiares de archivo en las que aparece Høiby junto a Harald V, entre ellas una postal navideña de 2013 en la que el entonces niño posa junto a sus abuelos y a los demás miembros de la familia.
El caso de Høiby, calificado por la prensa local como uno de los mayores escándalos que ha enfrentado la monarquía noruega, se mantiene abierto mientras se resuelve la apelación de su sentencia.