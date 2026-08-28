Sonia de Noruega pierde a su gran amor y cede el testigo como reina consorte

Oslo, Noruega.- Con la muerte este viernes del rey Harald V, Sonia de Noruega pierde a su gran amor y cede el testigo, tras 35 años como reina consorte, a Mette-Marit, como ella, de origen plebeyo. "Cuando Su Majestad el rey Haakon VIII sucedió al rey Harald en el trono de Noruega el 28 de agosto de 2026, Su Majestad la reina Mette-Marit se convirtió en la nueva reina del país", puede leerse en la página oficial de la Casa Real Noruega. Sonia de Noruega no dejará por ello de ser reina, aunque ya no se referirán a ella como Su Majestad, según se desprende de los nombres y títulos actualizados de la Casa Real: "Su Majestad el Rey Haakon, Su Majestad la Reina Mette-Marit, su Alteza Real la princesa heredera Ingrid Alexandra, y la reina Sonia".

La reina Sonia desafío todas las normas de la realeza al convertirse en la primera plebeya de la Corona noruega. Sonia Haraldsen y el entonces príncipe heredero Harald se conocieron en 1959, cuando ambos tenían 22 años, y se casaron nueve años después, en la Catedral de Oslo, un 29 de agosto, por lo que este sábado habrían celebrado su 58 aniversario de boda. En mazo de 1968, el rey Olav había anunciado que daba su permiso para que el príncipe heredero se casara con la plebeya Sonia, un compromiso que desató un debate sobre el futuro de la monarquía en Noruega, según recuerda la propia Casa Real.